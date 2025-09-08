Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
13.51

25 minut

evropsko prvenstvo veslanje Ruby Čop

Slovenska veslačica Ruby Čop do brona na EP do 23 let

STA

Ruby Čop | Ruby Čop je na evropskem prvenstvu do 23 let osvojila bron. | Foto Veslaška zveza Slovenije

Ruby Čop je na evropskem prvenstvu do 23 let osvojila bron.

Foto: Veslaška zveza Slovenije

Slovensko veslanje se po daljšem času veseli novega odličja. Na evropskem prvenstvu do 23 let v Račicah je bron osvojila Ruby Čop, pred leti v paru z Jano Dremelj že srebrna tudi na mladinskem EP.

Dvaindvajsetletna Ruby Čop je potrdila, da je podedovala gene po očetu Iztoku Čopu, enem najuspešnejših športnikov v zgodovini Slovenije.

Ruby Čop | Foto: Veslaška zveza Slovenije Foto: Veslaška zveza Slovenije

V Račicah je bila vse do zaključnega sprinta v boju za srebro, kjer pa je bila do nje močnejša Belgijka Cato Vanheste. Prepričljivo je zmagala Švicarka Aurelia-Maxima Janzen.

V moški konkurenci je Aljaž Kunstelj zasedel deseto mesto (četrto mesto v malem finalu).

evropsko prvenstvo veslanje Ruby Čop
