Slovensko veslanje se po daljšem času veseli novega odličja. Na evropskem prvenstvu do 23 let v Račicah je bron osvojila Ruby Čop, pred leti v paru z Jano Dremelj že srebrna tudi na mladinskem EP.

Dvaindvajsetletna Ruby Čop je potrdila, da je podedovala gene po očetu Iztoku Čopu, enem najuspešnejših športnikov v zgodovini Slovenije.

Foto: Veslaška zveza Slovenije

V Račicah je bila vse do zaključnega sprinta v boju za srebro, kjer pa je bila do nje močnejša Belgijka Cato Vanheste. Prepričljivo je zmagala Švicarka Aurelia-Maxima Janzen.

V moški konkurenci je Aljaž Kunstelj zasedel deseto mesto (četrto mesto v malem finalu).