Ponedeljek, 10. 11. 2025, 11.30
Nitto ATP Finals
Lahko se le zahvali Novaku Đokoviću
V Torinu je na zaključnem teniškem ATP-turnirju na sporedu drugi dan. Ljubitelji tenisa bodo spet lahko uživali v vrhunskem tenisu.
V ponedeljek bosta na sporedu dva posamična dvoboja. Popoldne se boste med seboj pomerila Lorenzo Musetti in Taylor Fritz, v večernem delu pa bosta igrala Jannik Sinner in Felix Auger-Aliassime.
Lorenzo Musetti
Za Lorenza Musettija bo ponedeljek poseben dan, saj 23-letni Italijan v Torino prihaja po izčrpavajočem finalnem dvoboju z Novakom Đokovićem v Atenah. Srb, ki je na koncu v Atenah slavil, je nastop v Torinu odpovedal, prav namesto njega pa je vskočil Musetti, ki prvič igra na tem prestižnem turnirju. Zdaj ga v skupini Jimmy Connors čaka dvoboj s Taylorjem Fritzem, ki na tem turnirju igra že tretjič in dobro ve, kakšen pristop je potreben na tovrstnih turnirjih. Do zdaj sta se igralca pomerila petkrat, boljši izkupiček ima Italijan (3:2).
Kanadčan meni, da je vse bližje
V večernem delu bo turnir začel branilec naslova Jannik Sinner, ki bo v skupini Bjorn Borg igral proti Kanadčanu Felixu Augerju-Aliassimu. Jannik Sinner in Felix Auger-Aliassime sta odigrala pet medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 3:2 za Sinnerja. Kanadčan še vedno išče pravi način, kako ustaviti izjemnega Italijana, ki že kar nekaj časa ne pozna poraza. Auger-Aliassime pred dvobojem pravi, da čuti, da je vse bližje zmagi, a verjetno bo moral prikazati svoj najboljši tenis, če bo želel presenetiti leto mlajšega nasprotnika.
Ponedeljek, 10. 11., posamična dvoboja
14.00 Lorenzo Musetti (Ita, 9) - Taylor Fritz (ZDA, 6)
20.30 Jannik Sinner (Ita, 2) - Felix Auger-Aliassime (Kan)
Skupina Jimmy Connors
Carlos Alcaraz (ESP) 1 zmaga - 0 porazov
Alex de Minaur (AUS) 0 - 1
Taylor Fritz (USA) 0 - 0
Lorenzo Musetti (ITA) 0 - 0
Skupina Bjorn Borg
Alexander Zverev (GER) 1 zmaga - 0 porazov
Ben Shelton (USA) 0 - 1
Jannik Sinner (ITA) 0 - 0
Felix Auger-Aliassime (CAN) 0 - 0
