Lahko se le zahvali Novaku Đokoviću

V Torinu je na zaključnem teniškem ATP-turnirju na sporedu drugi dan. Ljubitelji tenisa bodo spet lahko uživali v vrhunskem tenisu.

V ponedeljek bosta na sporedu dva posamična dvoboja. Popoldne se boste med seboj pomerila Lorenzo Musetti in Taylor Fritz, v večernem delu pa bosta igrala Jannik Sinner in Felix Auger-Aliassime.

Lorenzo Musetti Foto: Guliverimage

Za Lorenza Musettija bo ponedeljek poseben dan, saj 23-letni Italijan v Torino prihaja po izčrpavajočem finalnem dvoboju z Novakom Đokovićem v Atenah. Srb, ki je na koncu v Atenah slavil, je nastop v Torinu odpovedal, prav namesto njega pa je vskočil Musetti, ki prvič igra na tem prestižnem turnirju. Zdaj ga v skupini Jimmy Connors čaka dvoboj s Taylorjem Fritzem, ki na tem turnirju igra že tretjič in dobro ve, kakšen pristop je potreben na tovrstnih turnirjih. Do zdaj sta se igralca pomerila petkrat, boljši izkupiček ima Italijan (3:2).

Kanadčan meni, da je vse bližje

V večernem delu bo turnir začel branilec naslova Jannik Sinner, ki bo v skupini Bjorn Borg igral proti Kanadčanu Felixu Augerju-Aliassimu. Jannik Sinner in Felix Auger-Aliassime sta odigrala pet medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 3:2 za Sinnerja. Kanadčan še vedno išče pravi način, kako ustaviti izjemnega Italijana, ki že kar nekaj časa ne pozna poraza. Auger-Aliassime pred dvobojem pravi, da čuti, da je vse bližje zmagi, a verjetno bo moral prikazati svoj najboljši tenis, če bo želel presenetiti leto mlajšega nasprotnika.

Ponedeljek, 10. 11., posamična dvoboja



14.00 Lorenzo Musetti (Ita, 9) - Taylor Fritz (ZDA, 6)

20.30 Jannik Sinner (Ita, 2) - Felix Auger-Aliassime (Kan)

Lestvica: Skupina Jimmy Connors

Carlos Alcaraz (ESP) 1 zmaga - 0 porazov

Alex de Minaur (AUS) 0 - 1

Taylor Fritz (USA) 0 - 0

Lorenzo Musetti (ITA) 0 - 0 Skupina Bjorn Borg

Alexander Zverev (GER) 1 zmaga - 0 porazov

Ben Shelton (USA) 0 - 1

Jannik Sinner (ITA) 0 - 0

Felix Auger-Aliassime (CAN) 0 - 0

Na ATP Finals igra osem najboljših igralcev zadnje sezone, ki so razdeljeni v dve skupini po štiri. Vsak v skupini odigra tri dvoboje. Prva dva iz vsake skupine napredujeta v polfinale, nato sledita polfinale in finale. Tekme posameznikov se igrajo na dva dobljena niza. Vrstni red v skupini določajo število zmag, medsebojni izidi in odstotek osvojenih nizov ali iger.

