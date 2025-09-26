Pfeifer na SP v veslanju šesti v svoji skupini polfinala

Filip Matej Pfeifer je na svetovnem prvenstvu v veslanju v Šanghaju v polfinalu enojcev v drugi skupini zasedel zadnje, šesto mesto. Šestindvajsetletni Pfeifer, edini slovenski veslač na Kitajskem, je že z uvrstitvijo v polfinale dosegel svoj največji uspeh doslej.

V nedeljo ga čaka nastop v finalu B ob 7.25 po slovenskem času, finale A bo nato ob 8.31.

V skupini, v kateri je bil Pfeifer, je bil najhitrejši letošnji evropski prvak Belorus Jeugenij Zalati, ki je kot nevtralni športnik osvojil srebro tudi lani na olimpijskih igrah.

Pred dvema dnevoma se je Pfeifer uvrstil v polfinale, ko je bil v svoji četrtfinalni skupini tretji, kar je bilo dovolj, da se je uvrstil med 12 najboljših v disciplini.

