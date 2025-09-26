Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
26. 9. 2025,
10.21

32 minut

svetovno prvenstvo Filip Matej Pfeifer veslanje

Petek, 26. 9. 2025, 10.21

32 minut

Šanghaj, SP v veslanju

Pfeifer na SP v veslanju šesti v svoji skupini polfinala

STA

Filip Matej Pfeifer | Filip Matej Pfeifer je na svetovnem prvenstvu v veslanju v polfinalu zasedel zadnje mesto. | Foto Sani Karić/STA

Filip Matej Pfeifer je na svetovnem prvenstvu v veslanju v polfinalu zasedel zadnje mesto.

Foto: Sani Karić/STA

Filip Matej Pfeifer je na svetovnem prvenstvu v veslanju v Šanghaju v polfinalu enojcev v drugi skupini zasedel zadnje, šesto mesto. Šestindvajsetletni Pfeifer, edini slovenski veslač na Kitajskem, je že z uvrstitvijo v polfinale dosegel svoj največji uspeh doslej.

V nedeljo ga čaka nastop v finalu B ob 7.25 po slovenskem času, finale A bo nato ob 8.31.

V skupini, v kateri je bil Pfeifer, je bil najhitrejši letošnji evropski prvak Belorus Jeugenij Zalati, ki je kot nevtralni športnik osvojil srebro tudi lani na olimpijskih igrah.

Pred dvema dnevoma se je Pfeifer uvrstil v polfinale, ko je bil v svoji četrtfinalni skupini tretji, kar je bilo dovolj, da se je uvrstil med 12 najboljših v disciplini.

