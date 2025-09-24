Filip Matej Pfeifer na SP v veslanju v polfinalu

Slovenski veslač Filip Matej Pfeifer se je uvrstil v polfinale svetovnega prvenstva v enojcu. V Šanghaju je bil danes v svoji četrtfinalni skupini tretji, kar je bilo dovolj, da se je uvrstil med 12 najboljših v disciplini. Polfinale ga čaka v petek ob 6.56 po slovenskem času.

Šestindvajsetletni Pfeifer, edini slovenski predstavnik na Kitajskem, sicer ni najbolje začel sporeda SP, potem ko je bil drugi dan prvenstva, torej v ponedeljek, v predtekmovanju peti v svoji skupini, s čimer se je za las izognil finalu E.

V današnjem četrtfinalu pa je po določenih spremembah v taktiki zanesljivo prišel do polfinalnega nastopa. V svoji skupini je zaostal za Grkom Stefanosom Ntuskosom in Urugvajcem Brunom Cetraro Berriolom.

"Želja za SP je bila uvrstitev v polfinale, zadovoljen pa bi bil tudi s finalom C, posledično je bila izvedba današnje tekme vrhunska," je v izjavi Veslaške zveze Slovenije na Facebooku dejal 26-letnik.

"Po analizi predtekmovanja sva s trenerjem našla nekaj stvari, pri katerih bi lahko prišlo do izboljšav. Predvsem v prvih 250 m po startu, kar sem danes izvedel in po zaslugi tega tudi prišel v polfinale," je dodal Pfeifer.

V petek ga čaka nastop v polfinalu s predstavnikom Nove Zelandije, Rusije, Litve, Moldavije in starim znancem iz Urugvaja. "Vsako naslednje osvojeno mesto bo le še dodatna nagrada," je še zaključil veslač, ki si je že zagotovil mesto med 12 najboljšimi v enojcu.

Njegova končna uvrstitev bo znana zadnji dan prvenstva. V nedeljo ga čaka bodisi nastop v finalu B ob 7.25 bodisi v finalu A ob 8.31.