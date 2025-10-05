Gajser dobil dvoboj s Tomacom, drama za številne favorite

Ameriškem Crawfordsville v Indiani gosti zadnje dejanje letošnje sezone motokrosa na najvišji ravni. Na prestižni dirki za pokal narodov (MXoN) oziroma ekipnem svetovnem prvenstvu naslov branijo Avstralci, ki so tudi letos prvi favoriti. Prvo vožnjo (MXGP in MX2) je dobil Avstralec Jett Lawrence, drugi je bil Belgijec Lucas Coenen in tretji Tim Gajser. Jaka Peklaj je končal na 33. mestu. Slovenija je za zdaj na osmem mestu, a se ji ob težavah Nemčije in Nizozemske, ki sta ostali brez enega tekmovalca, odpira možnost za šesto mesto, kar bi bil najboljši dosežek v zgodovini. Štart druge vožnje bo ob 20.40.

Prva vožnja Avstralcu Jettu Lawrenceu, Gajser tretji

Jett Lawrence je dokazal, zakaj je ameriški prvak. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Štart prve vožnje (vozniki MXGP in MX2) je dobil Belgijec Lucas Coenen, a je bil Avstralec Jett Lawrence že nekaj zavojev pozneje pred njim. Na tretjem mestu je vozil Tim Gajser, na četrtem pa aktualni svetovni prvak Francoz Romain Febvre. Ta je dva kroga pozneje naredil manjšo napako in prehitel ga je Američan Eli Tomac. Sta pa v prvem zavoju padla oba Nemca Ken Roczen in svetovni prvak MX2 Simon Längenfelder, ki je potreboval zdravniško pomoč. Zanj je bilo dirke konec. Ena reprezentanca pa je še pred štartom izpadla iz boja za zmagovalni balkon, Nizozemska, saj Glenn Coldenhoff po grdem padcu na sobotnih kvalifikacija sploh ni štartal (bolečine v hrbtu). Nizozemska je že tako pogrešala Jeffreyja Herlingsa, ki je nastop na MXoN odpovedal.

V zadnjih krogih je Gajser bil tesno bitko s Tomacom in jo tudi dobil! Končala sta 18 sekund za zmagovalcem vožnje Jettom Lawrenceom, ki je bil v cilju samo sedem sekund pred Lucasom Coenenom. Drugemu Belgijcu Sachi Coenenu se je nasmihalo 11. mesto, s čimer bi Belgija povedla, a se je v zadnjem krogu zapletel z Američanom Justinom Cooperjem. Krog zaostanka je zanj pomenil 20. mesto. Jaka Peklaj je po padcu sredi vožnje nazadoval na začelje, a bil v cilju z dvema krogoma zaostanka na 33. mestu. Po prvi vožnji sta tako s 14 točkami vodili ZDA in Francija, tretja Avstralija jih je imela 16. Slovenija je bila pri 36 točkah (osmo mesto), za Švedsko in Švico, ki ju lahko premaga. Italija je bila deveta, saj je devetkratni svetovni prvak Antonio Cairoli po slabem štartu osvojil samo 25. mesto.

MXoN, prva vožnja (MXGP + MX2):



1. Jett Lwarence (Avstralija)

2. Lucas Coenen (Belgija)

3. Tim Gajser (Slovenija)

4. Eli Tomac (ZDA)

5. Romain Febvre (Francija)

6. Ruben Fernandez (Španija)

…

33. Jaka Peklaj (Slovenija)



MXoN, skupni vrstni red po prvi vožnji:



1. ZDA 14 točk

2. Francija 14 točk

3. Avstralija 16

4. Belgija 22

5. Španija 22

6. Švedska 35

7. Švica 35

8. Slovenija 36

9. Italija 37

10. Brazilija 40

Tekmovanje je sestavljeno iz treh voženj; v vsaki se pomerijo vozniki dveh razredov (MXGP + MXOpen, MXGP + MX2, MX2 + MXOpen). Za končni rezultat reprezentance šteje točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev, najslabši izid se črta. Štartno rampo bodo izbirali glede na rezultat kvalifikacij, torej Slovenci en voznik deveti in drugi kot 29.

Štart druge vožnje bo ob 20.40, zadnja pa sledi ob 22.08.