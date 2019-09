Velika smola slovenske šprinterke v Dohi. Kdo pa je najhitrejši človek na svetu?

Maja Mihalinec, ki bo v Dohi nastopila tudi na enkrat daljši šprinterski razdalji, je v svoji kvalifikacijski skupini s časom 11,32 zasedla peto mesto in ob vetru v prsi za pet stotink zaostala za svojim osebnim rekordom. V polfinale so napredovale najboljše tri iz šestih kvalifikacijskih skupin. Mihalinčeva je imela veliko smolo. V svoji skupini je bila sicer četrta in krepko zaostala za prvimi tremi, ji je pa za napredovanje v polfinale po času zmanjkala le pičla stotinka. Bila je sedma med najhitrejšimi poraženkami in za eno mesto zaostala za polfinalom.

Precej dlje od preboja iz kvalifikacij je bil mladi metalec diska Kristjan Čeh, ki je z edinim veljavnim od treh poizkusov (59,55 metra) precej zaostal za kvalifikacijsko normo za finale (65,5 metra) in bil daleč od uspeha.

Maja Mihalinec je za las zgrešila nastop v nedeljskem polfinalu. Foto: Reuters

Nove svetovne prvake in prvakinje bomo dobili v moškem skoku v daljino, teku na 10.000 metrov za ženske, hoji na 50 kilometrov pri moških in ženskah, pa tudi v tradicionalno najbolj zanimivi disciplini, moškem teku na 100 metrov. Pred tem bodo šprinterji opravili še s polfinalom.

V kvalifikacijah je prvi favorit za naslov, Američan Christian Coleman, ki je nastopil prvič po aferi z zgrešitvijo nenapovedanih dopinških testov, suvereno opravil svojo nalogo. S časom 9,98 je prepričljivo zmagal v svoji kvalifikacijski skupini, čeprav je v zadnjih metrih popustil. Drugi favorit, njegov rojak in branilec svetovnega naslova iz Londona Justin Gatlin, je v svoji kvalifikacijski skupini prepričljivo zmagal z 10,06.

O letošnjem atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi:

Prizorišče:

Slovenska reprezentanca:

Zvezdniki prvenstva: