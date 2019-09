Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvajsetletni in 2,06 metra visoki Ptujčan si je že z nastopom v Dohi izpolnil še zadnji zadani cilj pred sezono, saj je tekmoval na svoji prvi veliki članski tekmi.

Začel je z 59,55 m, nato pa je izida ni več izboljšal, saj je v naslednjih dveh serijah ostal brez izida.

Nekaj dni pred SP dobil povabilo

"Sezona je bila dolga, a sem dobro treniral in opravil sem vse, kar smo načrtovali pod vodstvom trenerja Gorazda Rajherja. Šele nekaj dni pred SP sem dobil povabilo, imel sem že teden dni premora. Kljub temu, da nisem vrgel res daleč, pa sem zadovoljen, to je bila nova izkušnja. Nisem bil napet ali nervozen, bil sem sproščen," je povedal novinec v največji svetovni konkurenci.

"Pridno bom treniral pozimi in si želim, da bi naslednje leto tekmoval tudi na olimpijskih igrah v Tokiu." Foto: Reuters

Čeh, velik up slovenske atletike in letošnji evropski mlajši članski prvak, je najmlajši in daleč najvišji v tokratni devetčlanski slovenski ekipi.

Pogleduje proti državnemu rekordu in Tokiu

"Prvo člansko SP zame ni bilo slabo, a imam pred seboj še veliko atletskih sezon. Pričakujem, da bom kmalu izboljšal slovenski rekord in vrgel prek 64,79 m. Pridno bom treniral pozimi in si želim, da bi naslednje leto tekmoval tudi na olimpijskih igrah v Tokiu," si je še zaželel Čeh.

Je študent agronomije na mariborski kmetijski fakulteti ter živi na kmetiji v Podvincih, okrog pet kilometrov od Ptuja. Zaradi višine in gibčnosti so ga vabili tudi v druge športe, a se je odločil za atletiko.

