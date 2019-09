V Dohi smo videli svetovni rekord in šesti najhitrejši šprint vseh časov!

Američan Christian Coleman, ki je pred začetkom svetovnega prvenstva pozornost zbujal z afero okoli zgrešenih nenapovedanih dopinških testov in mu je nekaj časa celo grozilo, da na svetovnem prvenstvu sploh ne bo nastopil, je po naslovu svetovnega dvoranskega prvaka v teku na 60 metrov pričakovano osvojil še naslov v najbolj prestižni atletski disciplini in postal svetovni prvak v teku na 100 metrov. S časom 9,76, ki je seveda najboljši izid sezone na svetu, je poskrbel tudi za šesti najhitrejši rezultat vseh časov.

Da bi se moralo zgoditi veliko presenečenje, da ne bi po srebru z zadnjega prvenstva tokrat osvojil zlato, je bilo jasno že po kvalifikacijskem (9,98) in polfinalnem teku (9,88), v katerih je prepričljivo zmagal s sijajnima rezultatoma, a ob tem v zadnjih metrih ni tekel na vso moč. Drugo mesto je osvojil svetovni prvak iz Londona, njegov rojak Justin Gatlin, ki je v cilj pritekel v času 9,89. Bronast je bil z osebnim rekordom Andre De Grasse iz Kanade (9,90).

Jamajčan Tajay Gayle je ob debiju na velikih tekmovanjih v finalu za kar 37 centimetrov popravil osebni rekord in senzacionalno postal svetovni prvak v skoku v daljino. Foto: Reuters

Svetovni rekord Američanov in senzacija Jamajčana

V štafeti na 4 x 400 m mešano smo videli svetovni rekord, dosegla ga je ameriška četverica s 3:12,42 sekunde. Tekli so Tyrell Richards, Jessica Beards, Jasmine Blocker in Obi Igbokwe, dosežek pa bo verjetno popravljen že v nedeljo, ko bodo prvič v zgodovini SP v tej štafeti podelili medalje.

V skoku v daljino je svetovni prvak senzacionalno postal 23-letni Jamajčan Tajay Gayle, ki je ob debiju na velikih tekmovanjih svoj prejšnji osebni rekord popravil za kar 37 centimetrov in s skokom, dolgim 869 centimetrov, kar je najboljši izid sezone na svetu, ugnal vso konkurenco in prišel do naslova svetovnega prvaka.

V metu kladiva pri ženskah je bila najboljša Američanka DeAnna Price, ki je z metom 77,54 metra prišla do prve medalje na velikih tekmovanjih.



V teku na 10.000 metrov je po dveh bronih z zadnjih dveh svetovnih prvenstev do prvega naslova v najboljši svetovni konkurenci prišla Etiopijka, ki teče za Nizozemsko, Sifan Hassan. Zmagala je s časom 30:17,62.



Nove svetovne prvake in prvakinje bomo dobili še v hoji na 50 kilometrov pri moških in ženskah.

Maja Mihalinec je za las zgrešila nastop v nedeljskem polfinalu. Foto: Reuters

Mihalničeva je bila blizu, Čeh pa daleč od napredovanja

Maja Mihalinec, ki bo v Dohi nastopila tudi na enkrat daljši šprinterski razdalji, je v svoji kvalifikacijski skupini s časom 11,32 zasedla peto mesto in ob vetru v prsi za pet stotink zaostala za svojim osebnim rekordom. V polfinale so napredovale najboljše tri iz šestih kvalifikacijskih skupin. Mihalinčeva je imela veliko smolo, za napredovanje v polfinale po času ji je zmanjkala le pičla stotinka. Bila je sedma med najhitrejšimi poraženkami in za eno mesto zaostala za polfinalom.

Precej dlje od preboja iz kvalifikacij je bil mladi metalec diska Kristjan Čeh, ki je z edinim veljavnim od treh poizkusov (59,55 metra) precej zaostal za kvalifikacijsko normo za finale (65,5 metra) in bil daleč od uspeha. Prehitel je samo enega od 32 nastopajočih.

Končne odločitve, 2. dan:

Moški:

100 m:

1. Christian Coleman (ZDA) 9,76

2. Justin Gatlin (ZDA) 9,98

3. Andre De Grasse (Kan) 9,90



50 km hoja:



Skok v daljino:

1. Tajay Gayle (Jam) 869 cm

2. Jeff Henderson (ZDA) 839 cm

3. Juan Miguel Echevarria (Kub) 834 cm

Ženske:

10.000 m:

1. Sifan Hassan (Niz) 30:17,62

2. Letesenbet Gidey (Eti) 30:21,23

3. Agnes Jebet Tirop (Ken) 30:25,20



Hoja 50 km:



Met kladiva:

1. DeAnna Price (ZDA) 77,54 m

2. Joanna Fiodorow (Poljska) 76,35

3. Zheng Wang (Kitajska) 74,76

