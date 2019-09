Slovenija v vročem Katarju: sedem deklet in dva fanta, ki sta vskočila tik pred zdajci.

Slovenska ekipa za Doho 2019: Barbara Špiler, Anita Horvat, Martina Ratej, Maruša Mišmaš, Tina Šutej, Maruša Černjul in Maja Mihalinec. Na fotografiji manjkata Kristjan Čeh in Luka Janežič, ki sta bila v ekipo povabljena naknadno.

Slovenska ekipa za Doho 2019: Barbara Špiler, Anita Horvat, Martina Ratej, Maruša Mišmaš, Tina Šutej, Maruša Černjul in Maja Mihalinec. Na fotografiji manjkata Kristjan Čeh in Luka Janežič, ki sta bila v ekipo povabljena naknadno. Foto: Peter Kastelic/AZS

Od 27. septembra do 6. oktobra bo v Dohi na sporedu 17. atletsko svetovno prvenstvo. Barve Slovenije bo branilo sedem atletinj in dva atleta, ki sta se na seznam potnikov za Katar uvrstila tik pred zdajci . Kdo so in kaj od vrhunca letošnje atletske sezone pričakujejo?

Kristjan Čeh

Foto: Peter Kastelic/AZS

Rojstni datum: 17. februar 1999

Klub: Ptuj

Disciplina: met diska

Osebni rekord: 63,82 metra

Najboljši izid sezone: 63,82 metra

Mesto na svetovni lestvici: 38.

Nastopi na SP: /

Pričakovanja pred SP:

"Zelo sem bil vesel, ko sem izvedel, da sem uvrščen na svetovno prvenstvo. Že vso sezono sem si to želel, nisem pa več pričakoval. Bil sem sicer na čakalni listi, a so v začetku tedna objavili prvi seznam brez mene in sem mislil, da je to konec. Mogoče mi je ta počitek celo dobro del. Metati nisem pozabil. Zelo dobro je, da bom lahko nastopil na prvem velikem članskem tekmovanju. Težko sicer povem, kaj lahko pričakujem, a upam na najboljše."

Maruša Černjul

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Rojstni datum: 30. junij 1992

Klub: Kladivar

Disciplina: skok v višino

Osebni rekord: 193 cm

Najboljši izid sezone: 192 cm

Mesto na svetovni lestvici: 28.

Nastopi na SP: 2017 (izpad v kvalifikacijah)

Izjava pred začetkom SP:

"Pred zlomom desne roke sem imela zelo dobro sezono, na štirih tekmah sem bila na višini osebnega rekorda, a ga nisem popravila. Potem pa sem morala za tri tedne počivati po nesrečni poškodbi, ko sem pristala na letvici. Ostala sem pozitivno naravnana in se vrnila. Pred SP pa bom imela še nekaj tehničnih treningov."

Anita Horvat

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Rojstni datum: 7. september 1996

Klub: Velenje

Disciplina: 400 m

Osebni rekord: 51,22

Najboljši izid sezone: 51,83

Mesto na svetovni lestvici: 71.

Nastopi na SP: 2017 (izpad v kvalifikacijah)

Izjava pred začetkom SP:

"Za tri stotinke sem zgrešila normo za SP. Zato sem bila še bolj pod pritiskom ob vprašanjih, če bom nastopila na SP ali ne. Sezona je bila zelo naporna, tudi psihično, ter zelo dolga. V zadnjem času sem se spočila, nadoknadila treninge in v Dohi si želim popraviti državi rekord."

Luka Janežič

Foto: Peter Kastelic/AZS

Rojstni datum: 14. november 1995

Klub: Kladivar

Disciplina: 400 m

Osebni rekord: 44,84

Najboljši izid sezone: 45,49

Mesto na svetovni lestvici: 65.

Nastopi na SP: 2017 (izpad v kvalifikacijah), 2015 (izpad v kvalifikacijah)

Izjava pred začetkom SP:

"Dober teden pred svetovnim prvenstvom sem izvedel, da sem potrjen. Čudna sta odločitev in postopek IAAF, ob katerih sem sicer vesel, a sem že izpustil treninge, tudi psihično sem že bil na dopustu. Težko mi je bilo tako pogosto preklapljati med vsemi temi odločitvami, ali bo nastop potrjen ali ne. Sedaj moram povsem spremeniti načet, kot zadnje tri tedne že nekajkrat. Predvsem se moram v glavi pripraviti, da ni konec sezone. Iskreno pa ta čas ne morem napovedati vrhunskega nastopa v Dohi. Tja grem zaradi sponzorskih pogodb, to je prvi razlog, da sem nastop potrdil, bom pa storil vse, da bom čim boljši na stezi."

Maja Mihalinec:

Foto: Peter Kastelic/AZS

Rojstni datum: 17. december 1989

Klub: Mass

Disciplina: 100 in 200 metrov

Osebna rekorda: 11,27 (100 m) in 22,88 (200 m)

Najboljši izid sezone: 11,27 (100 m) in 22,88 (200 m)

Mesto na svetovni lestvici: 92. mesto (100 m) in 47. mesto (200 m)

Nastopi na SP: 2017 (polfinale, 200 metrov)

Izjava pred začetkom SP:

"Imela sem res zelo dobro in stabilno sezono. Ves čas sem bila v bližini osebnih rekordov, na 100 m sem ga izboljšala sredi leta, na 200 pa na moji zadnji tekmi v začetku meseca Zagrebu. Tekla bom na obeh razdaljah in ker bom v zelo dobri konkurenci, mnoge sem sicer letos že prehitevala, pa računam tudi na še boljše čase. Želim si, da bo moja vrnitev po poškodbi dobila krono v Dohi."

Maruša Mišmaš

Foto: Peter Kastelic/AZS

Rojstni datum: 24. oktober 1994

Klub: Mass

Disciplina: 1500 m in 3000 m zapreke

Osebna rekorda: 4:06,64 (1500 m) in 9:20,97 (3000 m zapreke)

Najboljša izida sezone: 4:06,64 (1500 m) in 9:20,97 (3000 m zapreke)

Mesti na svetovni lestvici: 62. mesto (1500 m) in 13. mesto (3000 m zapreke)

Nastopi na SP: 2015 (izpad v kvalifikacijah, 3000 m zapreke).

Izjava pred začetkom SP:

"Sezona se je začela sanjsko, pa se je potem žal nekoliko ustavilo. Poškodba se je že zelo dobro pozdravila in moj cilj je lahko finalni nastop na 3000 m zapreke, ki je moja glavna disciplina. Nastopila pa bom v dveh."

Martina Ratej

Foto: Vid Ponikvar

Rojstni datum: 2. november 1981

Klub: Kladivar

Disciplina: met kopja

Osebni rekord: 67,16 metra

Najboljši izid sezone: 63,79 metra

Mesto na svetovni lestvici: 14.

Nastopi na SP: 2017 (finale, 9. mesto), 2015 (izpad v kvalifikacijah), 2013 (izpad v kvalifikacijah), 2011 (finale, 6. mesto), 2009 (finale, 10. mesto)

Izjava pred začetkom SP:

"Moj cilj je finale, ne glede na to, da sem imela pred časom težave s hrbtom. Pomanjkanje treningov smo skušali nadoknaditi po državnem prvenstvu, pa se je potem tehnični element meta podrl. A bomo skušali težave z zaletom popraviti na zadnjih treningih."

Barbara Špiler

Foto: Vid Ponikvar

Rojstni datum: 2. januar 1992

Klub: Brežice

Disciplina: met kladiva

Osebni rekord: 71,25 metra

Najboljši izid sezone: 67,59 metra

Mesto na svetovni lestvici: 61.

Nastopi na SP: 2013 (izpad v kvalifikacijah)

Izjava pred začetkom SP:

"Počasi in vztrajno se vračam. Nisem še rekla zadnje, obenem pa vesela, da bom po dolgih letos in materinstvu spet na velikem tekmovanju. Pričakovala sem, da bom potovala na SP z boljšim izidom. Nastopila bom sproščeno, doma imam tudi male velike navijače."

Tina Šutej

Foto: Vid Ponikvar

Rojstni datum: 7. november 1988

Klub: Kladivar

Disciplina: skok s palico

Osebni rekord: 473 cm

Najboljši izid sezone: 473 cm

Mesto na svetovni lestvici: 10. mesto

Nastopi na SP: 2017 (izpad v kvalifikacijah), 2015 (izpad v kvalifikacijah), 2011 (izpad v kvalifikacijah).

Izjava pred začetkom SP:

"V kar dolgi karieri je letošnja sezona moja najboljša, veliko stvari se je uresničilo in sem stopnjevala formo. Prej sem bila pred odhodih na velika tekmovanja nekje v sredini po izidih sezone. Želje po vrhunskih uvrstitvah so bile tudi tedaj, realno pa lahko le letos povem, da z dosežki ciljam na vrh. Ker je taka tudi sezona."