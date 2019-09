Največja klimatska naprava na svetu, ki bo prižgana v teh dneh

No, ni ravno klimatska naprava, je pa prvi štadion na svetu, ki ob vročih temperaturah hladi svoje obiskovalce. Spoznajte štadion Khalifa International v Dohi, ki bo od 27. septembra do 6. oktobra gostil atletsko svetovno prvenstvo v Katarju, zgrajen pa je bil predvsem za tisto, kar na Bližnji vzhod šele prihaja. Svetovno nogometno prvenstvo 2022.

Štadion Khalifa International

Zgrajen: leta 1976

Prenovljen: leta 2005, med letoma 2014 in 2017

Kapaciteta: 40 tisoč

Lastnik: katarska nogometna zveza

Več kot 1900 atletov in atletinj iz 210 držav, med njimi tudi sedem atletinj in dva atleta iz Slovenije, bo nastopilo na letošnjem 17. atletskem svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostil najbolj zgodovinski katarski športni objekt – štadion Khalifa International. To je objekt, ki ima bogato zgodovino in je bil odprt daljnega leta 1976, a bil leta 2005 v celoti prenovljen za potrebe azijskih iger, ki jih je Doha gostila leto za tem. Takrat je njegova kapaciteta z 20 poskočila na 40 tisoč.

Med letoma 2014 in 2017 je bil prenovljen še drugič, takrat pa dočakal podobo, ki bo najboljše atlete in atletinje z vsega sveta pozdravila v teh dneh. To bo generalka za tisto, kar pride čez tri leta – svetovno nogometno prvenstvo 2022. Štadion Khalifa International bo namreč eden od tistih, ki bodo gostili naslednji največji nogometni spektakel na svetu in tudi prvi od osmih, ki je bil dokončan.

Štadion še vedno sprejme 40 tisoč gledalcev, a je zdaj njegova podoba veliko bolj moderna, kot je bila, in nudi udobje, ki ga boste težko našli na katerem drugem športnem objektu na svetu. Je namreč prvi štadion, ki je s strani GSAS, ki ocenjuje svetovno infrastrukturo, ocenjen s štirimi zvezdicami.

Take so klimatske naprave, ki bodo hladile športnike in obiskovalce na štadionu Khalifa. Foto: Getty Images

Čudež tehnologije, za katerega so poskrbeli Katarci

Predvsem pa gre za največji športni objekt na prostem, ki je v celoti klimatiziran. "Ne vem, če je svet mislil, da je kaj takega mogoče, a očitno je. Neverjeten sistem bo omogočil, da se bodo vsi, tako atleti kot obiskovalci, na štadionu počutili udobno," je ob preverjanju prizorišča oktobra lani povedal eden izmed članov Upravnega odbora Mednarodne atletske zveze IAAF Geoff Gardner in izrazil navdušenje nad tehnološkim podvigom Katarcev, ki ob tem zagotavljajo, da bodo njihove klimatske naprave, ki bodo vodo za hlajenje črpale iz kilometer oddaljenega centra, potrošile 40 odstotkov manj energije kot bi jih navadne klimatske naprave.

Takole je videti štadion Khalifa International:

Ekološko prijazno, torej, pa tudi prijazno za obiskovalce in športnike. Ti bodo tekmovali pri nekje 26 stopinjah Celzija, medtem ko naj bi bilo na tribunah nekje med 24 in 28 stopinjami Celzija. Precej manj, kot jih je v Katarju v zraku v tem letnem obdobju. Septembra in oktobra se tam temperature povzpnejo tudi krepko čez 30 stopinj Celzija.

Ob tem so Katarci poskrbeli, da so prenovljeni štadion, ki so ga odprli s tekmo finala Emirjevega nogometnega pokala maja 2017, pokrili in nanj postavili dva več kot stometrska in več deset ton težka železna loka, ki ponazarjata neskončnost in povezanost ljudi z vsega sveta. Prenovili so tudi garderobe, VIP-prostore, medijske in preostale prostore, povsod po štadionu pa postavili udobne sedeže.

Objekt, ki bo gostil letošnje atletsko svetovno prvenstvo, stoji sredi velikega športnega središča. Foto: Getty Images

Stoji sredi enega največjih športnih središč na svetu

Ta štadion, ki je v preteklosti gostil predvsem nogometne tekme, na naslednjem svetovnem prvenstvu pa bodo na njem najboljše reprezentance z vsega sveta igrale do četrtfinala, sicer stoji v enem največjih športnih središč na svetu, modernem Doha Sports City. V tem središču je ob štadionu Khalifa International še en štadion, ki bo prav tako gostil tekme naslednjega svetovnega nogometnega prvenstva, Al Bayt, ki bo sprejel več kot 60 tisoč gledalcev.

Del kompleksa pa so tudi Aspire Dome, največja športna dvorana na svetu, ki dom nudi 13 različnim športom, vodni center Hamad s pokritim olimpijskim bazenom, akademija Aspire, v kateri Katarci vzgajajo mlade športnike z vsega sveta, in tudi vodilni medicinski center za športno ortopedijo in športno medicino Aspetar, ki ga že nekaj časa obiskujejo športniki s celega planeta. Potem so tu še muzeji, nakupovalni centri, sprehajališča, parki in še marsikaj.

Ni kaj, štadion, ki nosi ime po nekdanjem katarskem emirju Khalifi Bin Ahmadu al Thaniju, omogoča prav vse, kar vam srce poželi. Pa tudi poceni ni bil. Samo prenova je Katarce stala okoli 300 milijonov evrov.

Takole je potekala prenova štadiona Khalifa International:

