Deklica, ki je slekla burko, pokazala tetovaže in osvojila svet

Drobcena bahrajnska atletinja Salwa Eid Naser, nekoč Ebelchukwu Agbapuonwu in Nigerijka, je pri vsega 21 letih po srebru prišla še do druge medalje s svetovnih prvenstev v teku na 400 metrov , tokrat zlate. Toda še bolj kot z naslovom svetovne prvakinje je ta atletinja z izjemno zanimivo življenjsko zgodbo osupnila s časom, ki ga je ob tem odtekla, in postala morda celo naslovna zgodba letošnjega prvenstva v Dohi.

Si predstavljate, da ste olimpijska prvakinja v teku na 400 metrov, v katerem zmagovalce od poražencev pogosto ločijo le stotinke, lastnica najboljšega izida na svetu in prva favoritinja za zmago, ki ji na najbolj pomembni tekmi leta uspe tek življenja, v katerem za več kot pol sekunde izboljšate svoj rekord, a vseeno ostanete brez zmage? Prav to se je v četrtkovem finalu ženskega teka na 400 metrov zgodilo Shaunae Miller-Uibo v Dohi.

"Teči tako hitro in ne zmagati je nekaj neverjetnega. Močno sem izboljšala svoj rekord, tako da preprosto moram biti zadovoljna, ona pa … Poskrbela je za res nor tek," je po teku, v katerem je vseh najboljših pet popravilo osebne rekorde, sama pa se je razvrstila na šesto mesto večne lestvice v teku na štadionski krog, povedala 25-letna atletinja z Bahamov. Tudi ona je zaploskala tisti, v katero so bili tokrat usmerjeni prav vsi žarometi. Drugega ji ni preostalo.

Za skoraj sekundo je popravila svoj rekord in osupnila

Poklonila se je Salwi Eid Naser, ki je svoj osebni rekord z 49,08 premaknila za skoraj sekundo, na 48,14, in se na večni lestvici razvrstila na tretje mesto. Takoj za legendarno Čehoslovakinjo Jarmilo Kratochvilovo, ki je daljnega leta 1983 tekla 47,99, ter svetovno rekorderko Marito Koch, ki je v dresu Vzhodne Nemčije leta 1985 tekla 47,60 in poskrbela za enega od najbolj neverjetnih rekordov kraljice športov.

Osebni rekord je popravila za skoraj sekundo in poskrbela za tretji najhitrejši rezultat v zgodovini. Foto: Reuters

"To je noro," je malo za tem, ko se je s preostankom tudi sama čudila rezultatu, ki je svetil s semaforja na klimatiziranem štadionu Khalifa International v Dohi, povedala komaj 21-letna atletinja. "Nisem želela loviti, zato sem začela zelo hitro, potem pa le še vztrajala in vztrajala," je drobceno dekle, ki pri 168 centimetrih tehta komaj nekaj več 50 kilogramov, opisala svoj tek, s katerim je nase opozorila ves svet.

Saj ne, da je bila v atletskem svetu neznanka, je namreč zmagovalka zadnjih dveh diamantnih lig, pa tudi srebrna z zadnjega svetovnega prvenstva, kjer je postala najmlajša v zgodovini ženskega teka na 400 metrov, ki je stala na stopničkah. Bila je stara 19 let, dva meseca in 17 dni. Toda to, kar ji je uspelo v Katarju, je bilo pač nekaj še veliko večjega na že tako sijajni atletski poti, ki bo glas bahrajnske atletike poneslo v svet.

Za Bahrajn, domovino svojega očeta, je začela nastopati leta 2014. Foto: Getty Images

Nekoč je bila Ebelchukwu Agbapuonwu. Tekla je za Nigerijo.

Lahko pa bi bilo tudi drugače. Prav lahko bi se zgodilo, da bi danes vsi govorili o dekletu s povsem drugačnim imenom iz Nigerije. O kom? O Ebelchukwu Agbapuonwu. Tako je bilo namreč ime novopečeni svetovni atletski senzaciji, preden je leta 2014 državo svoje mame, Nigerijo, v iskanju boljšega jutri zamenjala za domovino svojega očeta Bahrajn, se iz Afrike preselila v Azijo in začela tlakovati pot v višave.

Da bi na njej lahko poletela zelo visoko, je bilo jasno že v njenih najrosnejših letih. Že kot zelo mlada je namreč pokazala, da je precej hitrejša od vrstnic in tudi nekoliko starejših tekačic, s katerimi se je merila. Toda v ne najboljšem nigerijskem športnem sistemu tega, kako zelo nadarjena je, ni mogla zares pokazati. Ko je pred petimi leti naredila odločilen korak na svoji poti, je steklo.

V Bahrajnu, takrat še v burki, je začela pot med oblake

Za Bahrajn je sprva tekla v burki. Foto: Getty Images Z dresom Bahrajna na sebi, na začetku je ob islamski veroizpovedi tekla kar z burko na glavi in v dresu, ki je zakrival večino njenega telesa, je nase začela opozarjati takoj, ko se je preselila v Perzijski zaliv.

Že takoj je na arabskih mladinskih igrah v Kairu 2014 osvojila zlato na 200 in 400 metrov. Istega leta je bila z osebnim rekordom 52,74 srebrna na mladinskih olimpijskih igrah v Nanjingu na Kitajskem. Leto pozneje je tekla že 51,50 in zmagala na svetovnem prvenstvu do 17 let v Caliju v Kolumbiji, v isti starostni kategoriji pa brez težav zmagala tudi na azijskem prvenstvu. Leta 2016 je z 18 leti prišla do polfinala olimpijskih iger v Riu de Janeiru in tekla odličnih 50,88.

Leta 2017 se je prebila na svetovno sceno. Najprej je bila s 50,06 srebrna na svetovnem prvenstvu v Londonu, potem je septembra na mitingu diamantne lige v Bruslju prvič tekla pod 50 sekundami in s časom 49,88 poskrbela za azijski mladinski rekord. Lani je postala azijska prvakinja in sezono končala z izjemnim osebnim rekordom 49,08, ki ga je dosegla na mitingu diamantne lige v Monaku. Zanimivo, edinem teku v letu 2018 od 12 tekov, v katerih je nastopila, v katerem ni zmagala. Bila je druga, a je diamantno ligo zlahka osvojila. Zmagala je na šestih od devetih mitingov.

Na svetovnem prvenstvu v Londonu je z 19 leti osvojila srebro in prehitela tudi svojo vzornico, Američanko Allyson Felix (desno). Foto: Getty Images

Tetovaže, razgaljeno telo in družabna omrežja

V najžlahtnejši seriji atletskih mitingov je bila prepričljivo najboljša tudi letos, ko je zmagala na petih od sedmih mitingov. Tudi drugje je bila nepremagljiva. V 13 nastopih je zbrala prav toliko zmag in na poti od Dohe do Dohe, tam je namreč aprila letos osvojila tudi naslov azijske prvakinje, najhitreje tekla 49,17 in se močno približala takratnemu osebnemu rekordu. Verjela je, da ga lahko v finalu, če že ne bo svetovna prvakinja, izboljša. To ji je tudi uspelo. Izpolnila je veliko željo, a da bo tekla tako hitro, kot je, si verjetno ni zaželela niti v najbolj norih sanjah. Ni slabo za deklico, ki je po tem, ko je prvič odtekla 400 metrov, staršem rekla, da v tej disciplini ne bo nastopila nikoli več.

Pa ji je uspelo in danes je tam, kjer je. Na vrhu sveta. Pa ne samo v svoji disciplini, ampak morda celo v atletiki. Zagotovo je namreč poskrbela za eno od najbolj zanimivih, če ne celo najbolj zanimivo zgodbo desetdnevnega globalnega atletskega dogajanja, ki se danes končuje v Dohi. Pa tudi njena podoba je danes malce drugačna. Verjetno ste opazili, da burke ni več. Namesto oči, ki kukajo izpod burke, je danes širnemu svetu na ogled telo, polno tetovaž, s katerim se na družbenih omrežjih rada pohvali tudi sama.

