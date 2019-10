Nor tek mlade Bahrajnke, ki je v Dohi osupnila atletski svet.

Na svetovnem prvenstvu v Katarju, na katerem ne bomo več spremljali slovenskih atletov, smo videli ženski finale teka na 400 metrov, o katerem se bo govorilo še nekaj časa. Favoritinja za zlato je bila olimpijska prvakinja Shaunae Miller-Uibo z Bahamov, ki je bila tudi lastnica najboljšega letošnjega izida na svetu (49,05), a nato smo v Dohi videli sijajen tek komaj 21-letne Salwe Eid Naser. Nigerijke, ki nastopa za Bahrajn in si je leta 2014 spremenila tudi ime (prej je bila Ebelechukwu Agbapounwu).

Novopečena svetovna prvakinja, ki je pred dvema letoma v Londonu osvojila srebro, je za skoraj sekundo popravila najboljši izid leta. V cilj je pritekla v času 48,14 in odtekla najhitrejši rezultat od leta 1983, to pa je tudi tretji najboljši izid vseh časov. Kako hitro je tekla nova svetovna prvakinja, potrjuje tudi to, da je Miller-Uibova prav tako popravila osebni rekord (48,37), a vseeno ostala brez zlate medalje, ki jo je pričakovala. Pa tudi to, da je prvih pet tekačic teklo osebne rekorde.

Velik podvig Nemca, ki je z 11. mesta prišel do zlata

V deseteroboju je do prvega naslova svetovnega prvaka prišel mladi 21-letni Nemec Niklas Kaul, ki je bil po prvem dnevu šele na 11. mestu, a potem drugi dan navdušil, zmagal v kar treh od petih disciplinah in po prepričljivi zmagi v zadnji disciplini, teku na 1500 metrov, prišel do prvega mesta. Na koncu je zbral 8691 točk, kar je njegov osebni rekord, z njim pa je prišel do prve medalje na članskih velikih tekmovanjih. V mlajših kategorijah je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Letos je postal tudi evropski prvak do 23 let in je očitno ime, ki prihaja.



Mladi Nemec Niklas Kaul je prišel do naslova v najtežji atletski disciplini, deseteroboju. Foto: Getty Images

Pri ženskah je v sedmeroboju do naslova svetovne prvakinje po tem, ko je bila najboljša že v peteroboju na zadnjem dvoranskem svetovnem prvenstvu, prišla Britanka Katarina Johnson-Thompson, ki je na koncu zbrala 6981 točk, kar je najboljši dosežek letošnje sezone na svetu. Z njim je za več kot 300 točk prehitela najbližjo zasledovalko.

V metu krogle je pričakovano zmagala Kitajka Gong Lijiao in tako še drugič v nizu osvojila naslov svetovne prvakinje. Postala je druga atletinja, ki ji je to uspelo. Za zlato je bilo dovolj vreči 19,55 metra.

Končne odločitve, 7. dan:

Moški:

Deseteroboj:

1. Niklas Kaul (Nem) 8691 točk

2. Maicel Uibo (Est) 8604

3. Damian Warner (Kan) 8529

Ženske:

400 m:

1. Salwa Eid Naser (Brn) 44,18

2. Shaune Miller-Uibo (Bah) 44,37

3. Shericka Jackson 49,47



Met krogle:

1. Lijiao Gong (Kit) 19,55 m

2. Danniel Thomas-Dodo (Jam) 19,47

3. Christina Schwanitz (Nem) 19,17



Sedmeroboj:

1. Katarina Johnson-Thompson (VBr) 6981 točk

2. Nafissatou Thiam (Bel) 6677 točk

3. Verena Preiner (Avt) 6560

