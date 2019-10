Pogumen poskus slovenske rekorderke, ki se ni izšel najbolje. Slovo Slovenije od Dohe.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maruša Mišmaš je izpadla v kvalifikacijah teka na 1500 metrov in tako sklenila slovenske nastope na letošnjem atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi. Zvečer bomo dobili najboljše v treh disciplinah.

Maruša Mišmaš, ki je v Katarju že uspešno nastopila v teku na 3000 metrov z zaprekami, se uvrstila v finale in tam pristala na 12. mestu, je zdaj tekla še v teku na 1500 metrov. V svoji kvalifikacijski skupini se je lova na polfinale lotila pogumno, vmes nekaj časa celo vodila, potem pa so ji po tretjem nastopu v nekaj dneh očitno pošle vse moči. Močno je popustila in na koncu pristala na 11. mestu, prehitela je samo eno tekmovalko v svoji skupini, skupno pa pristala na 33. mestu. V cilj je pritekla v času 4:14,94, kar je precej slabše od njenega osebnega rekorda (4:06,64).

Trije finalni nastopi, še Martina Ratej (met kopja) in Tina Šutej (skok s palico), je torej izkupiček devetčlanske slovenske reprezentance v Dohi, zdaj pa bo tudi slovenska atletska javnost pozornost usmerilo v dogajanje na svetovni sceni. Do konca prvenstva nas čaka še kar nekaj zanimivih disciplin. Tudi danes bomo dobili dva nova svetovna prvaka in eno svetovno prvakinjo.

Podelili bodo tri komplete medalj

Najprej v metu kladiva, v katerem je slovenski rekorder Primož Kozmus pred natanko desetimi leti v Berlinu postal svetovni prvak. Komu bo to uspelo letos, bomo izvedeli zvečer. Potem nas čaka še finale ženskega šprinta na 200 metrov in za konec vedno zanimiv finale moškega šprinta na visokih ovirah.kvalifikacijah teka na 1500 metrov in tako sklenila slovenske nastope na letošnjem atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi. Zvečer bomo dobili najboljše v treh disciplinah.

Končne odločitve:

Moški:

110 m ovire:



Met kladiva:

Ženske:

200 m:

O letošnjem atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi:

Prizorišče:

Slovenska reprezentanca:

Zvezdniki: