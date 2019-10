Maruša Mišmaš: Bolje bi bilo, če bi poslušala moža

Maruša Mišmaš je na 17. svetovnem prvenstvu v atletiki v Dohi v prvem krogu kvalifikacij na 1500 metrov s časom 4:14,94 sekunde zasedla 33. mesto in v svoji drugi disciplini na prvenstvu končala z nastopi. To je bila tudi zadnja tekma devetčlanske slovenske reprezentance v katarski prestolnici.

"Z nastopom na SP sem srednje zadovoljna. Prišla sem v finale, vendar sem si v prvi in svoji najmočnejši disciplini želela malo boljši čas," je kratko svoj nastop ocenila Mišmaševa, ki je 30. septembra v finalu na 3000 m zapreke že nastopila v finalu in zasedla 12. mesto (9:25,80).

"Upala sem, da bo današnja tekma potekala malo hitreje, vendar smo bili prepočasni. Potem sem skušala pospešiti ritem in sem šla na čelo, vendar pa se mi namera ni najbolj posrečila. Pred ciljem, kakih 500, 600 m pred njim, so me tekmice prehitele in nisem imela moči za odgovor. Vendarle sem tekačica na 3000 m zapreke. Tu imam tudi že izpolnjeno mednarodno olimpijsko normo in temu se bom posvetila v naslednji sezoni," je dodala Mišmaševa.

Grosupeljčanka je tekla v drugi skupini, v kateri sta imeli le dve atletinji slabši prijavljeni letošnji najboljši dosežek od slovenske predstavnice. V skupini je bilo 12 tekmovalk, v polfinale pa se je uvrstila prva šesterica iz vsake skupine ter še šest najhitrejših po času.

Mož ji je dejal, da bi bilo bolje, če ne bi tekla

Tek na 1500 metrov se ji ni najbolj posrečil. Foto: Reuters "Mislim, da bi bilo bolje, če bi poslušala moža, ki mi je dejal, da je nastop v tej drugi disciplini na SP slaba ideja. Kljub temu mi ni žal, doživela sem novo izkušnjo teka na največjem tekmovanju leta. Želela sem si, da bi ena izmed tekmic šla na čelo in narekovala enakomeren ritem, s tem bi bila bližje možnosti, da bi dosegla osebni rekord," je menila Mišmaševa.

Zgodilo pa se je prav nasprotno. "Začele so zelo hitro prvih 100 m, na polno, zame je bil to sprint. Potem pa so se v zavoju skorajda ustavile, smo se kar zabile v gneči. Ritem je bil počasen, 70 sekund za prvi krog. Šla sem na čelo po začetku drugega, a je ritem ostal podoben in to mi ni pisano na kožo, saj na 1500 m nimam take hitrosti na koncu, kot na 3000 m zapreke."

Skupina z Mišmaševo je bila daleč najpočasnejša med vsemi tremi, še 27. po skupnih izidih se je iz nje s 4:09,22 uvrstila v polfinale, zmagovalka, Maročanka Rababe Arafi, pa je bila šele 19. (4:08,32). Najhitrejša med vsemi je bila Sifan Hassan (4:03,88), v Etiopiji rojena 26-letnica iz Nizozemske, ki je že drugi dan SP na 10.000 osvojila zlato medaljo.

"Normo za OI v Tokiu imam, nemoteno se bom lahko pripravljala na poletno sezono. Vse misli bodo usmerjene v Tokio, tudi na evropsko prvenstvo v Parizu. Želim si še napredovati ter nadgraditi letošnjo sezono. Glavna in osrednja disciplina bo 3000 m zapreke, na 1500 m bom nastopila le na kakšnem mitingu za trening," je končala Mišmaševa.