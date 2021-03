Mišmaševi je zelo hudo, a s kruto diskvalifikacijo se je sprijaznila

Najboljšo slovensko atletinjo lanskega leta, ki je prišla na EP z najboljšim prijavljenim časom med vsemi udeleženkami najdaljše preizkušnje dvoranskega EP, so diskvalificirali, ker je stopila izven proge, je pojasnil vodja slovenske reprezentance Matija Šestak ter dodal, da se je to zgodilo, ker je Mišmaš Zrimškovo od zadaj porinila španska tekmovalka. Dogodek so preverjali z video analizo, vendar so sodniki in pritožbena komisija ostali pri prvotni odločitvi.

"Hudo mi je, zelo dobro sem se počutila danes, bila sem zelo močna na tekmovališču, 8:51 sem tekla z lahkoto, imela sem še veliko v sebi, a tega sedaj ne bom mogla pokazati v petek v finalu. Take stvari se sicer v dvoranah dokaj pogosto dogajajo, kljub vsemu pa se mi zdi to vseeno preveč kruto, a tako pravilo pač je v atletiki. Sedaj se bom spočila od vsega skupaj in že gledam proti olimpijskim igram v Tokiu," je bila razočarana Mišmaš Zrimškova.

"S špansko tekmovalko sva se malo prerivali v boju za prostor, katera bo šla naprej po notranji strani. Potem pa me je malo porinila, izgubila sem ravnotežje v zavoju, kjer je tudi naklon na progi. Skušala sem se ujeti, počasi sem padala proti notranji strani tekmovališča. Na posnetku je videti, kot da sem se že ujela, ker sem prestopila pet korakov po dotiku. Zato vzroka za prestop niso želeli upoštevati, čeprav sem ravno zaradi dotika Španke izgubila ravnotežje," je dogodek, ki je privedel do diskvalifikacije, opisala Mišmaš Zrimškova.

Matija Šestak je poskušal s pritožbo. Foto: Vid Ponikvar

Skušali so dopovedati sodniku, a ni šlo

Zelo razočaran je bil tudi Šestak. "Sodniki se včasih ne postavijo tudi v vlogo tekmovalke. Akcija pač povzroči tudi reakcijo, ki je bila tokrat nekoliko zapoznela, vendar je bila vseeno posledica dotika. Ni Maruša namerno kar na lepem stopila skorajda na zvočnik ob progi. Španska tekmovalka je Marušo porinila in to je bil vzrok prestopa. Z Marušo sva skušala to dopovedati sodniku na video analizi. A je dejal, da je bilo pred prestopom preveč korakov in odločitve ni spremenil. Mi smo se potem pritožili na drugo, višjo stopnjo, ki pa je le potrdila prvotno odločitev video sodnika," pa je dogajanje po teku za zeleno mizo strnil Šestak, nekdanji slovenski rekorder na 400 m in sedaj trener.

Slovenija ostala brez najmočnejšega orožja

Slovenska reprezentanca je tako ostala brez najmočnejšega orožja že na prvi tekmi s slovensko udeležbo na EP, ki se bo uradno s prvimi odločitvami za medalje začelo v petek. Klara Lukan, druga Slovenka na 3000 m in debitantka na velikih članskih tekmah, je tekla v prvi skupini in bila v njej 10. (9:06,82), ter skupno 18. Večji del teka je sicer narekovala ritem, 500 m pred pa je zelo hitro nazadovala na deveto mesto ter nato na začelju tudi ostala.

Prva pa je skozi cilj v naslednji skupini prišla Mišmaš Zrimšek, tekla je lep del nastopa na četrtem, petem mestu, potem pa dobrih 600 m pred ciljem prišla na čelo. Za njo so bile le še tri tekmovalke v skupini, ki so si že pred zadnjima krogoma pritekla lepo prednost za zanesljiv nastop v finalu, a to je za slovenski tabor ostalo brez pomena zaradi epiloga po tekmi.