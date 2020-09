Najboljša sta Čeh in Mišmaševa

Kristjan Čeh in Maruša Mišmaš sta zmagala v skupnem seštevku slovenske atletske lige v tej sezoni, seriji šestih najpomembnejših tekmovanj v državi. Čeh je v metu diska zmagal s 40 točkami, eno več je imela Mišmaševa, oba sta zmagala prepričljivo, so povedali na današnji razglasitvi izidov na Atletski zvezi Slovenije (AZS).

AZS je ob koncu tekmovanj najboljših pet v moški in ženski konkurenci nagradila s po 2000, 1500, 1000, 750 in 500 evri bruto, vsak, ki se je potegoval za nagrado, pa je moral nastopiti vsaj na štirih mitingih lige.

Za 21-letnim Čehom je bila v točkovanju lige strnjena konkurenca. Drugi je bil državni rekorder v skoku s palico Robert Renner (27 točk), tretji Blaž Zupančič, slovenski prvak v suvanju krogle (25 točk), s točko zaostanka sta Zupančiču sledila tekač na 200 in 400 m Lovro Mesec Košir in slovenski prvak na 100 m Nick Kočevar.

Med atletinjami je bila druga Neja Filipič, državna prvakinja v troskoku, zbrala je 33 točk. Med tretjim in petim mestom je bila trojica s po 29 točkami. Tretja je bila Lia Apostolovski v skoku v višino, četrta sprinterka Maja Mihalinec, peta pa Nika Glojnarič, tekačica na 100 m ovire.

Kristjan Čeh: Ta sezona je sanjska

"Ta sezona je zame sanjska, nisem pričakoval kaj takega na začetku leta. Svoj osebni rekord sem od lani izboljšal za pet metrov. V mednarodni konkurenci sproščeno mečem, imam stabilno tekmovalno formo, premagal sem skoraj vse tekmece s svetovnega vrha, ostal mi je le še Daniel Stahl, svetovni prvak iz Švedske. V nedeljo me čaka zadnja tekma sezone v nemški prestolnici, znova v izjemni konkurenci," je ob razglasitvi najboljše peterice lige v moški in ženski konkurenci pojasnil Čeh.

Mladi Kristjan Čeh letos navdušuje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Maruša Mišmaš: V nedeljo najpomembnejša tekma leta

"V nedeljo me čaka najpomembnejša tekma leta. V Berlinu bom tekla na 3000 m zapreke, prvič v sezoni bom nastopila v svoji najmočnejši disciplini. Hvaležna sem naši zvezi, da je organizirala tekme na domačih tleh, na katerih sem gradila samozavest in formo, ki se je nato stopnjevala. V času, ko ni bilo nikjer tekem, smo lahko normalno tekmovali, to je bilo res izjemno pomembno," pa je po video povezi povedala Mišmaševa.

Tekmovanje so kljub epidemiji celo nadgradili

Roman Dobnikar Foto: Urban Urbanc/Sportida "Odločili smo se, da bomo letošnjo ligo izpeljali, navkljub epidemiji novega koronavirusa. Tekmovanje smo celo nadgradili, naši športniki pa so imeli možnost tekmovanja doma, ker je bilo letos še bolj pomembno kot v drugih sezonah. Obenem napovedujem naslednje petletno obdobje slovenske atletike, ko bomo podpirali vse slovenske klube, od koder prihajajo naši najboljši tekmovalci," je napovedal predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Roman Dobnikar.

"Sezona se je začela z odpovedjo dvoranskega SP na Kitajskem, olimpijskih iger in evropskega prvenstva tudi ni bilo. Potem smo prilagodili naš koledar tekem in liga je bila tedaj, ko so bile meje v Evropi zaprte, edina možnost za tekmovanja. Čeh je dosegel olimpijsko normo, ki žal ne velja v tem letu, dejstvo, da je dosegel nov evropski rekord za mlajše člane, pa pove vse, Maruši Mišmaš ni veliko manjkalo do svetovnega rekorda. Bilo je še veliko izjemnih dosežkov mednarodne vrednosti, ki so našim tekmovalcem odprli vrata največjih mitingov po svetu," je dodal predsednik strokovnega sveta AZS Vladimir Kevo.

Prva tekma slovenske lige je bila v Slovenski Bistrici 13. junija, zadnja, šesta pa 2. septembra v Novem mestu. Skupni nagradni sklad je bil 31.500 evrov, skupni stroški organizacije za AZS pa okrog 50.000 evrov.