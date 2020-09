Čeh na Poljskem le za svetovnim in pred evropskih prvakom

Maja Mihalinec je bila peta na 100 m (11,61), Lia Apostolovski pa šesta v skoku v višino (1,85 m). Na mitingu bo nastopila še Anita Horvat na 400 m.

Čeh, lanski evropski prvak do 23 let, je v prvi in drugi seriji ostal brez izida. V tretji se je s 66,16 m povzpel na drugo mesto. Pred njim je bil le Stahl, 66,54 m je vrgel v uvodni seriji, po neveljavnem drugem poskusu pa v tretjem 67,01 m. Čeh je nato nadaljeval s 60,98 in 61,06.

Gudžius, ki do pete serije ni presegel 63 m, je v predzadnji vrgel 64,45 m. Čehu se je tako na tretjem mestu zelo približal, v zadnji pa vrgel 64,39 m in s tem osvojil tretje mesto. Čeh je končal s 60,85, Stahl pa je prav v zadnjem poskusu dosegel daljavo tekme (67,28 m).

Maja Mihalinec je bila peta na 100 m. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na 100 m je zmagala Nizozemka Dafne Schippers (11,29), dvakratna svetovna prvakinja in aktualna olimpijska podprvakinja, ki je na evropskih prvenstvih osvojila osem odličij, od tega štiri zlata. Druga je bila Poljakinja Ewa Swoboda (11,34) lanska evropska dvoranska prvakinja na 60 m, tretja pa Švicarka Ajla del Ponte (11,35).

Lia Apostolovski je 1,70, 1,75 in 1,80 zmogla v prvih poskusih, na 1,85 m pa v tretjem skoku in ostala v igri kot zadnja med preostalo šesterico. Letvico so nato postavili na 1,89 m, kar je le tri centimetre manj od državnega rekorda Apostolovske za mlajše članice (1,92 m). Slovenka je letvico v vseh treh poskusih podrla in končala tekmo. Zmagala je Ukrajinka Julija Levčenko (1,92), svetovna podprvakinja leta 2017 v Londonu.

Joni Tomičič Prezelj tretja v Belgiji Joni Tomičič Prezelj je zasedla tretje mesto na atletskem mitingu v belgijskem Heusden Zolderju. Foto: Vid Ponikvar Joni Tomičič Prezelj je zasedla tretje mesto na atletskem mitingu v belgijskem Heusden Zolderju v teku na 100 m ovire. S časom 13,79, ki je sicer precej pod njenim osebnim rekordom, je zaostala za domačinko Anne Zagre (13,33) in Nizozemko Sharona Bakke (13,59). "Zelo sem bila razočarana, ko sem po prihodu v cilj videla izid. Med samim tekom sem imela dober občutek, boljši kot v petek v Bruslju, in sem pričakovala boljši čas," je kratko ocenila Joni Tomičič Prezelj. Na visokih ovirah tekla tudi 4. septembra na diamantni ligi v Bruslju, kjer je bila 5. (13,64). "Še nikoli prej nisem tekla na tako velikem tekmovanju, in sem zelo hvaležna, da sem dobila priložnost in sem doživela tako izjemno izkušnjo. Za menoj je zelo težko leto, ob koncu lanske poletne sezone sem si hudo poškodovala stopalo, potem pa je prišla še pandemija, ki je kar za nekaj časa prekinila treninge. Karantena tudi ni pripomogla k moji vrnitvi na tekmovališča in tako se pozna precejšnja luknja, predvsem pri treningu ovir," je dodala atletinja ljubljanske Olimpije. Na lanskih evropskih v Minsku je osvojila 6. mesto s 13,32.

