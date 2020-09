Filipičeva skočila na tretje mesto, skoka s palico niso končali

V skoku s palico je drugi slovenski predstavnik Robert Renner zaključil svoj nastop na 5,10 m, po dveh prekinitvah pa so tekmo na 5,40 m zaradi dežja in vetra ter varnosti tekmovalcev predčasno končali.

Na tekmi morala biti tudi Tina Šutej, a si je slovenska rekorderka v skoku s palico na prejšnjem diamantnem mitingu sredi tedna v Lozani poškodovala stegensko mišico in je zaradi tega že predčasno končala sezono.

Takšna tekmovanja ji ustrezajo

"Prvič sem skakala na trgu in sem se že vnaprej te izkušnje zelo veselila. Množica ob zaletišču je kljub dežju lepo sodelovala in vzdušje je bilo odlično. Taka tekmovanja mi na splošno zelo ustrezajo in upam, da bom imela kmalu še kakšno podobno priložnost. Podlaga je bila nekoliko bolj odzivna in odbojna kot na stadionih, večkrat je podobna v dvoranah. Dvoranski osebni rekord imam na podobni podlagi, ki mi zelo ustreza. Tudi dež me ni motil tako kot skakalce s palico. Imeli smo streho, veter je pihal v hrbet, temperatura pa je bila okrog 21 stopinj Celzija," je pojasnila Filipičeva.

Nastasja Mirončik Ivanova je vodila od prve serije (6,75 m), v tretji pa je dosegla največjo daljavo sezone v tej disciplini. Lani je bila srebrna na dvoranskem evropskem prvenstvu, leta 2011 pa bronasta na SP na prostem v Daeguju. Druga je bila Ukrajinka Marina Bek Romančuk (6,72 m), lanska svetovna podprvakinja, leto poprej pa druga tudi na EP.

Filipičeva je v prvi seriji prestopila, sicer le za centimeter. V drugi so ji namerili 6,09 m in je bila četrta, po 6,16 m v tretji seriji pa je bila na polovici tekme prav tako četrta.

Belorusinja in Ukrajinka sta bila razred zase, tekmica Filipičeve pa je bila v prvem delu domačinka Verena Preiner, bronasta v sedmeroboju na lanskem SP v Dohi. Preinerjeva je bila po polovici nastopa s 6,17 m tik pred Filipičevo.

Slednja si je zaploskala takoj po pristanku v četrti seriji, ko je še pred merjenjem videla, da je pristala zelo daleč. Namerili so jih 6,52 m, veter je bil v dovoljenih mejah, +1,7 m/s. Napredovala je na tretje mesto in se približala vodilnima.

Pozneje je začelo kar močno deževati in je v petem poskusu Filipičevi zaradi prestopa sodnik dvignil rdečo zastavico, v zadnji, šesti seriji pa je imela 6,01 m. Preinerjeva je ostala pri 6,17 na končnem četrtem mestu.

Na mitingu na trgu v središču Innsbrucha so pripravili posebno stezo, na kateri so izmenično nastopali v daljini in s palico v obeh konkurencah tekmovalci in tekmovalke iz 16 držav. Posebej v drugem delu tekme je nastop motil dež, tudi 700 gledalcev, ki so imeli v času koronavirusa možnost ogleda tekme v živo. Skok s palico so zato prekinili.

Nadaljevali so, ko je bila daljina že končala. Renner je pred premorom 5,10 m zmogel brez težav, po njem pa je na 5,30 m letvico trikrat podrl in zaključil tekmovanje v zelo močni konkurenci, ki pa se je nedolgo zatem tudi predčasno končalo.

