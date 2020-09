Čeh peti, Mihalinčeva sedma na Češkem

Na 150 m je zmagala Nizozemka Dafne Schippers (16,56), dvakratna svetovna prvakinja in aktualna olimpijska podprvakinja, ki je na evropskih prvenstvih osvojila osem odličij, od tega štiri zlata. Nizozemka Femke Bol je bila najhitrejša na 300 m ovire (38,55).

Tako 150 m kot 300 m zapreke sta neolimpijski disciplini in izjemno redko na programu mitingov in ju ni med rekordi Slovenije niti med najboljšimi časi slovenske zveze.

Zato pa je met diska ena izmed najbolj starodavnih atletskih disciplin, v njej je nastopila kopica izjemnih tekmovalcev. Pred Čehom so bili poleg Stahla še njegov rojak Simon Pettersson (65,90 m), četrti leta 2018 na evropskem prvenstvu v Berlinu, ter evropski prvak iz Litve Andrius Gudžius (64,88 m) in Poljak Piotr Malachowski (63,97 m). Slednji je bil leta 2015 svetovni prvak, poleg dveh evropskih naslovov pa je bil dvakrat srebrn še ne olimpijskih igrah, leta 2008 in 2016.

Čeh, lani evropski mlajši članski prvak, je imel kar štiri neveljavne poskuse, v prvi, tretji in zadnjih dveh serijah, v četrti je dosegel svojo največjo daljavo, v drugi pa so mu namerili 61,90 m. Kar se uvrstitve tiče, je na letošnjih mednarodnih tekmah, ko je vedno tekmoval v močni svetovni konkurenci, dosegel najslabšo uvrstitev, čeprav je le dva metra in pol zaostal za zmagovalcem.

Maja Mihalinec je v Ostravi končala na sedmem mestu. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Prvič v življenju sem tekla 150 m. Glede na izide na treningih sem pričakovala 16,9, 17 sekund, zato z doseženim nisem zadovoljna. Startala sem dobro, potem pa nisem dobro izpeljala zavoja, ki je precej drugačen kot na 200 m. Izgubila sem nekaj hitrosti in tega nisem mogla več nadoknaditi. Gotovo bi si želela še kdaj teči na 150 m, nenazadnje so me organizatorji obvestili, da je bil to najboljši tek na tej razdalji v slovenski zgodovini, bom pa morala še malo vaditi tek na 150 m iz startnega bloka," je pojasnila Mihalinčeva, najboljša slovenska atletinja lanskega leta.

Tridesetletna članica ljubljanskega Massa je že maja načrtovala poroko z dolgoletnim partnerjem Lukom Zidarjem, nekdanjim skakalcem v višino. Zaradi epidemije novega koronavirusa sta nato poroko prestavila in bo 12. septembra v Mozirju, domačem kraju neveste. Nastopiti namerava potem še sredi septembra v Zagrebu.

"V četrtek sem si zvila gleženj na treningu. Danes sem upala, da bom lahko tekla, a sem imela težave že na prvi oviri. Zato končujem letošnjo sezono," je povedala Zupinova.

