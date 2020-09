Čeh in Mišmaševa v vodstvu pred zadnjo tekmo v Novem mestu

"Zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa bo miting, ki se bo začel ob 16. uri s skokom s palico, brez gledalcev. Zasedba na startnem seznamu bo glede na razmere dobra, nekaj naših najboljših pa je tudi na tujih mitingih. Tudi nekaj tujcev bo prišlo," je povedal podpredsednik organizacijskega odbora novomeškega mitinga Igor Primc, nekdanji slovenski olimpijec v metu diska.

V dolenjski prestolnici bo Primc tudi vodja tekmovanja, na katerem bosta prvi imeni lanski evropski prvak do 23 let Kristijan Čeh in Maja Mihalinec, najboljša slovenska atletinja minule sezone, ki ima tudi rekord stadiona Portovald na 100 m (11,34).

Mišmaš Zrimškove ne bo na startu, ker bo v četrtek tekla na 1.500 metrov v Marseillu, 13. tega meseca pa za konec svoje sezone še v Berlinu na 3.000 metrov z zaprekami.

Kristjan Čeh Foto: Peter Kastelic/AZS

"Očitno je potreboval nekaj časa, da je storil še korak naprej"

Čeh je letos prav Primcu odvzel slovenski rekord v metu diska in nato v Mariboru 23. junija dosegel rezultat 68,75 m ter se povzel tik pod svetovni vrh sezone z izidom, ki bi mu na prejšnjih dvoje olimpijskih igrah v Londonu 2012 (prvo mesto: 68,37 m) in Riu de Janeiru 2016 (68,27 m) prinesel olimpijsko zlato.

"Njegova sezona je vrhunska, celo malce nad pričakovanji. A je pred tem že dve leti stalno metal 62 ali 63 metrov. Tako da je očitno potreboval nekaj časa, da je storil še korak naprej. Ne le doma, tudi na tujih tekmovanjih v močni konkurenci je metal prek 65 metrov. Pomembno, je da drži tako stabilno formo, saj so to že daljave za kolajne na velikih tekmah," je menil Primc.

Še bolj kot Mišmaševa ima Čeh skupno zmago v slovenski ligi praktično že v žepu, prav tako pa ima na zadnji tekmi lige tudi tekmovalne cilje, saj lahko na primer izboljša rekord stadiona, ki ga je s 65,40 metra pred desetimi leti dosegel Madžar Robert Fazekas.

Enaindvajsetletni Čeh ima v točkovanju slovenske lige že 40 točk, za njim je zelo strnjena konkurenca. Blaž Zupančič, slovenski prvak v suvanju krogle, ki ima 25 točk, s točko zaostanka mu sledi trojica. Tretji je tekač na 200 in 400 m Lovro Mesec Košir, četrti je prvak na 100 m Nick Kočevar, peti pa najboljši Slovenec na 110 m ovire Filip Jakob Demšar.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Mišmaš Zrimšek se je po četrti tekmi lige v slovenski prestolnici iz sedmega prebila na drugo mesto. Po izjemnem teku na 2.000 metrov z zaprekami, na katerem je v Ljubljani 16. julija dosegla drugi izid vseh časov, je podvojila svoje dosedanje točke, s 14 je skočila na 28. Po državnem rekordu 26. julija na DP na 3.000 m ima zdaj že 41 točk.

Neja Filipič, državna prvakinja v troskoku, je s 33 točkami na drugem mestu. Tretja je Tina Šutej, ki bo na dan tekme v Novem mestu nastopila na diamantnem mitingu v Lozani, kjer bodo letos pripravili le ulično tekmo v skoku s palico.

Šutejeva ima 29 točk, tako kot Lia Apostolovski v skoku v skoku v višino, Nika Glojnarič na 100 metrov z ovirami in Agata Zupin na 400 in 400 metrov z ovirami, ki so razvrščene od četrtega do šestega mesta v ligi. V boj za vrh se lahko vplete tudi zdaj sedma Maja Mihalinec (27 točk).

* Vrstni red v atletski ligi Telekom Slovenije (5 od 6):

* moški:

1. Kristjan Čeh (Ptu) 40 točk

2. Blaž Zupančič (Mass) 25

3. Lovro Mesec Košir (Mass) 24

4. Nick Kočevar (Mass) 24

5. Filip Jakob Demšar (Mass) 24

6. Luka Janežič (Kla) 22

7. Robert Renner (Kla) 20

8. Matija Kranjc (Mass) 17

...

* ženske:

1. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) 41

2. Neja Filipič (Mass) 33

3. Tina Šutej (Kla) 29

4. Lia Apostolovski (Mass) 29

5. Nika Glojnarič (Bre) 29

6. Agata Zupin (Vel) 29

7. Maja Mihalinec (Mass) 27

8. Anita Horvat (Vel) 26