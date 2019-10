Slovenski rekorder razočaral. Zvečer vrhunec. Najprej za Slovenijo, potem še za svet.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske nastope v Dohi je v torek začel rekorder v teku na 400 metrov Luka Janežič, ki je bil s časom 46,84 šesti v svoji skupini in močno zaostal za svojim osebnim državnim rekordom (44,84) in tudi najboljšim izidom sezone (45,49). V polfinale napredujejo najboljši trije iz vsake kvalifikacijske skupine in še šest po času. Slovenski rekorder je bil daleč od napredovanja.

Ob 20.51 bo Maja Mihalinec nastopila v tretji kvalifikacijski skupini polfinala na 200 metrov. Z osebnim rekordom 22,78, ki ga je tekla v kvalifikacijah, ima šesti najboljši izid sezone v svoji skupini. V veliki finale napredujeta najboljši dve iz vsake skupine in še dve po času.

Ob 20.20 se začne tretji slovenski vrhunec prvenstva. Martina Ratej bo še četrtič v svoji karieri nastopila v finalu ženskega meta kopja. V kvalifikacijah je v torek dosegla četrti najboljši izid kvalifikacij (62,87 metra), med 12 finalistkami pa ima deseti najboljši izid sezone (63,79). Upoštevajoč osebne rekorde finalistk je slovenska rekorderka (67,16) na osmem mestu.

Kaj v finalu teka na 200 metrov pripravlja 22-letni Američan Noah Lyles, ki še nima medalj z največjih tekmovanj. Foto: Getty Images

Kako zelo se bo Američan približal Usainu Boltu?

Finalne odločitve bodo na sporedu še v moškem skoku s palico, moškem teku na 800 metrov in za konec dneva ob 21.40 po srednjeevropskem času še težko pričakovan finale moškega šprinta na 200 metrov. Favorit je Američan Noah Lyles, ki je letos 19,50, kar je četrti najboljši izid vseh časov in precej blizu svetovnemu rekordu Usaina Bolta. Kako hitro bo tekel danes?

