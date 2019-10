Ob 20.20 po slovenskem času bo v finalu meta kopja nastopila Martina Ratej, ki je dosegla četrti izid kvalifikacij, ob 20.35 pa bo začetek polfinala na 200 m z Majo Mihalinec.

Janežič je na SP odpotoval z dopusta v Italiji, ker ni vedel, ali bo sploh dobil povabilo za nastop, saj mu mednarodne norme letos ni uspelo doseči.

V tem trenutku je bil zmožen toliko

"Pač, v tem trenutku sem toliko zmožen. Saj ne moreš pričakovati kaj več, če prideš z dopusta, kjer si 'žural'. Tam potem pa dobiš sms, da si uvrščen na SP, četudi ti je prej mednarodna zveza sporočila, da ne boš tekmoval. In imaš teden dni časa, da se pripraviš," je dejal Janežič.

Triindvajsetletni Vodičan je že na letošnjem dvoranskem evropskem prvenstvu, kjer je bil velik favorit za odličja, po četrtem mestu nemočno obležal na tekmovalni stezi v Glasgowu. Potem se je v poletni sezoni približal normi za SP, v Katar pa je potoval glede na uvrstitev na lestvici po naknadnem povabilu IAAF.

Slovenski rekorder je bil daleč od preboja v polfinale in je zasedel končno 33. mesto. Foto: Reuters

Izšlo se je, kot so pričakovali

"Izšlo se je tako, kot smo pričakovali. Sploh glede na mojo sezono. Če bi v njej tekel 44,50 sekunde, potem bi bil lahko tudi v kvalifikacijah okrog časa 45,50. Težko je loviti normo tako dolgo in obenem tudi vedeti, da na SP nisi na ravni, da bi kaj prikazal in komaj čakaš, da prideš v cilj, da je vsega konec. Šel sem na SP predvsem zaradi sponzorskih pogodb," je še dodal Janežič, pred dvema letoma evropski prvak do 23 let.

Tekel je na ugodni četrti porogi v drugi skupini, v kateri je imel peti izid sezone (45,49). Le prvi trije iz vsake skupine ter šesterica po času je napredovala v polfinale. Kot prvi iz skupine Kirani James iz Grenade, nekdanji svetovni in olimpijski prvak, ki je edini med vsemi kvalifikanti tekel pod 45 sekundami (44,94).

James je Janežiča ujel že po slabih 150 metrih, čeprav je tekel precej za njim na drugi progi. Slovenski rekorder je bil nato v cilju v skupini šesti, skoraj dve sekundi za Jamesom.

"Najprej se moram po zelo dolgi in naporni sezoni, ki je bila moja najtežja doslej, spočiti. Moramo sesti in se pogovoriti v ekipi, kaj je šlo narobe in kaj je bilo dobro ter narediti načrt za naslednjo olimpijsko sezono, ki bo zelo pomembna," je zaključil Janežič.