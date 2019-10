Maja Mihalinec: Tega nisem pričakovala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maja Mihalinec je bila 12. v polfinalu na 200 m in je z z drugim izidom kariere, 22,81 sekunde, končala nastope na svetovnem prvenstvu v atletiki v Dohi.

Na prvenstvu je dan prej v kvalifikacijah dosegla osebni rekord in normo za olimpijske igre v Tokiu. Obenem je bila v teku na 100 m 25. in le za stotinko zgrešila polfinale.

"Dvanajsta na svetu sem, tega si nisem predstavljala, preden sem prišla na SP. Zelo sem vesela, šele sedaj prihaja za mano, kar sem dosegla v teh dveh dnevih. Osebni rekord, normo za OI v Tokiu in 12. mesto na 200 m. Res, po dveh težkih letih poškodb, ki so za mano, si več ne bi mogla želeti," je bila na robu solz presrečna Maja Mihalinec.

V skupini Mihalinčeve je zmagala evropska prvakinja Dina Asher-Smith (22,16), že srebrna v Dohi na 100 m, ki je dosegla tudi skupno najboljši čas. V skupini je bila četrta.

"Danes nisem tekla sproščeno"

"Želel sem teči še hitreje kot včeraj. Malo sem skušala dodati v zavoju. A danes nisem tekla sproščeno, na stezi sicer nisem ničesar izgubila. Dobro sem držala ritem, hitrost mi ni padla. V dveh dnevih sem tekla najhitrejša teka kariere, časi pa so res dobri."

Mozirjanka je po zelo dobrih nastopih v izjemno zgoščeni in številčni svetovni konkurenci sprinta čutila utrujenost v nogah. Le malo je zaostala za slovenskim rekordom (22,72), ki ga je Merlene Ottey, s tridesetimi medaljami na velikih tekmovanjih ena najboljših atletinj vseh časov, tekla na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah.

Takole je slovenska šprinterka pritekla v cilj polfinalnega teka na 200 metrov. Foto: Reuters

"Nekaj sem pa še privarčevala za drugo leto, ta cilj, ki ga še ne izdam, bom pustila za olimpijsko leto. Po tej uvrstitvi na SP bom šla še bolj motivirana v priprave v naslednjo sezono. A ta še ni končana, na Kitajskem bodo svetovne vojaške igre 22. oktobra. Zato me čaka še teden dni treninga."

Drugo leto ji bo lažje

Tudi potem ne bo imela veliko premora. "Le nekaj dni, da odklopim glavo. Normo za OI sem že odtekla, lažje mi bo drugo leto. Čakajo me priprave in nato olimpijska sezona. V dvorani bom pozimi še tekmovala, ker je 60 m razdalja vedno dobra priprava za poletno sezono."

Peta je bila na 200 m med Evropejkami, naslednje leto pa so tako OI kot tudi EP. "S trenerjem Srdjanom Djordjevičem se morava odločiti, ali formo za tempirati v celoti za OI ali pa malo taktično iti na EP, kar pa bo mentalno težko, ker so OI prej. Toda letos sem pokazala, da lahko dolgo držim vrhunsko formo in nimam težav z motivacijo," je končala devetindvajsetletna atletinja ljubljanskega Massa.