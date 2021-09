Maja Mihalinec Zidar v Mariboru prva na 100 in 200 m

Agata Zupin (Velenje) je bila najboljša na 400 m ovire (57,7), med atleti pa je bil na nizkih ovirah najboljši mladi Ian Matic Guček (51,63).

Lia Apostolovski (Mass) v skoku v višino zmagala z 1,81 m. Jure Grkman je bil prvi na 400 m (46,73), drugi član obetavne slovenske štafete na 4 X 400 m Lovro Mesec Košir pa na 200 m (21,61).

Veronika Sadek (Mass) je na 800 m z osebnim rekordom 2:04,50 ugnala Klaro Lukan (Kladivar), sicer evropsko mladinsko podprvakinjo na 5000 m, ki je bila druga z 2:05,40. Dino Subašič (Velenje) je s 7,63 m za skoraj pol metra ugnal vse tekmece.

"Še kar vztrajam, ker želim še izboljšati svoj izid sezone"

"Uspelo mi je nadgraditi treninge in sem zadovoljna z nastopom, oba teka na 100 m sem tekla hitro in sproščeno." Foto: Guliverimage Maribor je gostil drugo tekmo slovenske lige letos, Maja Mihalinec Zidar pa je bila prva v treh tekih dneva, saj je morala pred finalom na 100 m še v kvalifikacije, ki jih je dobila z 11,65.

"Moj prvi nastop v Mariboru, še pred OI, sem tako kot prvi del sezone kar odrinila vstran, ker je bilo kar mučno vračanje po poškodbi. Ni se izteklo po željah. Še kar vztrajam, ker želim še izboljšati svoj izid sezone. Uspelo mi je nadgraditi treninge in sem zadovoljna z nastopom, oba teka na 100 m sem tekla hitro in sproščeno," je pojasnila Maja Mihalinec Zidar.

"Po dobrih tekih na 100 m sem se nadejala hitrejšega teka tudi na 200 m. A se je ob koncu sezone še bolj poznalo, da sem imela tri teke. Noge so bile že utrujene. A sem v ciljnem delu napravila lep napredek. V močnejši konkurenci in ob sreči v vetrom lahko tečem še letos nekaj desetink hitreje," je dodala Mihalinec Zidarjeva.

"Nastopila sem s polnega treninga, spremenila pa sem tudi zalet"

Lia Apostolovski je tekmovala prvič po 10. juliju, ko je na evropskem prvenstvu do 23 let osvojila bronasto medaljo v estonskem Tallinnu, kjer je izenačila svoj izid sezone (1,89 m).

"To je bila prva tekma z novim načinom začetka tekme in je precej sprememb glede na stari zalet." Foto: Peter Kastelic/AZS

"Nastopila sem s polnega treninga, spremenila pa sem tudi zalet. Tako je bila to tudi prva tekma z novim načinom začetka tekme in je precej sprememb glede na stari zalet. To moram še sestaviti in dobiti prave občutke. Sem pa s tem nastopom kar zadovoljna, lepo je steklo," je pojasnila Apostolovska.

Zupinova se vrača po poškodbi

"Naslednje leto pa upam, da ne bom imela poškodb, osrednja disciplina bo 400 m ovire, tekla pa bom tudi na 200 in 400 m." Foto: Peter Kastelic/AZS Zupinova je neuspešno lovila nastop na OI v Tokiu, zaustavila jo je tudi poškodba. "Kar zadovoljna sem z današnjim nastopom, posebej, ker sem imela natrgan biceps na desni nogi. Mesec dni sploh nisem tekla ovir, bila v bazenih, šele ta teden sem dvakrat vadila na ovirah. Boli me ne več, kar je dobro, še vedno pa hodim na rehabilitacijo. Tehnično si v zaključku sezone želim še malo izboljšati tehniko. Naslednje leto pa upam, da ne bom imela poškodb, osrednja disciplina bo 400 m ovire, tekla pa bom tudi na 200 in 400 m," je napovedala Zupinova.

Slovenski atleti in atletinje se bodi spet zbrali naslednji teden, v petek in soboto, ko bo v Ljubljani potekalo ekipno prvenstvo.

Izidi: Moški: - 100 m (veter: +0,6 m/s)

1. Keletela Dorian (Gab) 10,48

2. Andrej Skočir (Psč) 10,68

3. Anej Čurin Prapotnik (Ptu) 10,78 - 200 m:

1. Lovro Mesec Košir (Mass) 21,61

2. Matevž Šuštaršič (Krk) 21,73

3. Žiga Benko (Kla) 22,08 - 400 m:

1. Jure Grkman (Mass) 46,73

2. Mateo Ružić (Hrv) 47,56

3. Florian Herbst (Avt) 48,69 - 800 m:

1. Jan Vukovič (Kla) 1:52,95

2. Žiga Jan (Rud) 1:54,73

3. Stefan Klefasz (Avt) 1:55,28 - 400 m ovire:

1. Ian Matic Guček (Kla) 51,63

2. Marko Pepelnak (Kla) 56,16



- daljina:

1. Dino Subašič (Vel) 7,63

2. Tan Černigoj (Mass) 7,17

3. Mitja Kordež (SlG) 7,14 - disk:

1. Martin Marković (Hrv) 59,09

2. Andrej Klampfer (PMb) 40,46

Ženske: - 100 m (+0,4 m/s):

1. Maja Mihalinec Zidar (Mass) 11,56

2. Lena Spazirer (Avt) 12,41

3. Maja Pogorevc (SlG) 12,60 - 200 m (+01 m/s):

1. Maja Mihalinec Zidar (Mass) 23,75

2. Milica Emini (Mass) 25,31

3. Lena Spazirer (Avt) 25,78 - 400 m:

1. Maja Ćirić (Mass) 55,32

2. Karolina Zbičajnik (Šta) 55,84

3. Helene Vogel (Avt) 58,49 - 800 m:

1. Veronika Sadek (Mass) 2:04,50

2. Klara Lukan (Kla) 2:05,40

3. Marija Stambolić (Srb) 2:05,76 - 100 m ovire (-0,2 m/s):

1. Milica Emini (Mass) 13,88

2. Tara Keber (Krk) 14,05

3. Lara Jagodnik (Kro) 14,74 - 400 m ovire:

1. Agata Zupin (Vel) 57,57

2. Ida Šimunčić (Hrv) 59,68

3. Vika Rutar (Mass) 59,37 - višina:

1. Lia Apostolovski (Mass) 1,81

2. Monika Podlogar (Mass) 1,76 - troskok:

1. Marija Ivanković (Hrv) 12,91

2. Tara Glaser (Hrv) 12,10

3. Celina Fatty (Avt) 11,77

4. Kristina Švab (Mass) 11,59 - disk:

1. Zala Cunk (Ptu) 34,12 - kopje:

1. Patricia Madl (Avt) 51,01

2. Karin Kočar (Tri) 27,91

