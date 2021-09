Rudolf v Nemčiji blizu državnemu rekordu na 1.500 m

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rekorder v teku na 800 m Žan Rudolf je na atletskem mitingu v Pfungstadtu v Nemčiji zasedel osmo mesto na 1.500 m in se s časom 3:41,75 zelo približal državnemu rekordu (3:39,29), ki ga je Aleš Tomič dosegel 8. julija 2002 v Zagrebu.

"Prvič po desetletju sem tekel na 1.500 m. Nisem imel nobene tekme na dva stadionska kroga v zadnjem času, zato sem se odločil, da prebijem led tudi na 1500 m. Sem v zelo dobri formi in takrat je res treba tekmovati. Zelo sem zadovoljen, ker me ni 'zabilo' in sem lahko kar učinkovito tekel. Malo je bilo tudi v moji glavi, da bi lahko tekel državni rekord. Ampak potem ga nisem poskušal izboljšati, bil je le prvi tek v članski konkurenci na tej razdalji," je pojasnil Rudolf.

Zmagal je udeleženec olimpijskih iger v Tokiu Robert Farken iz Nemčije, ki je bil s 3:35,23 štiri sekunde in pol pred tekmeci, ki so bili nato zelo strnjeni. Farken je povedel že zelo zgodaj, nato pa se je za njim naredila velika "luknja", saj, kot je dejal Rudolf, nihče ni želel slediti njegovemu ritmu.

Osemindvajsetletni Rudolf je bil blizu nastopu na OI, a se mu na igre v japonski prestolnici ni uspelo uvrstiti. Je pa 4. avgusta prav v Pfungstadtu s časom 1:45,15 izboljšal svoj slovenski rekord na 800 m ter izpolnil tudi normo (1:45,20) za nastop na svetovnem prvenstvu naslednje leto v Eugenu v ZDA.

