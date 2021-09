Čeh v sredo tretji, dva neuspešna lova na rekord

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V skoku s palico je zanesljivo zmagal Duplantis, ki pa je vnovič neuspešno naskakoval višino svetovnega rekorda. Ob drugem in tretjem poskusu je bil blizu, a je letvica vseeno padla. Pred tem je zmogel 6,05 m.

Šved je ponovno naskakoval svetovni rekord. Foto: Guliverimage

Čeh v sredo tretji

Že v sredo je v okviru tega mitinga na tekmovališču v naravi nastopil slovenski atletski zvezdnik Čeh. Dvaindvajsetletni Ptujčan je v zadnji in odločilni seriji najboljših treh v metu diska prestopil in zaostal za Švedom Danielom Stahlom (67,01 m) in Jamajčanom Fedrickom Dacresom (61,75 m). Pred tem je vrgel disk 65,68 m, Stahl pa 69,31 m.

Čeha sicer čaka še nastop na finalu diamantne lige v Zürichu naslednji teden. V metu diska bodo tekmovali v četrtek, Čeh pa se je tja uvrstil s 26 točkami na mitingih diamantne lige, Stahl mu je za petami s 24.

V tehničnih disciplinah je danes v skoku v daljino zmagal Američan Steffin McCarter (7,99 m). V skoku v višino je slavila Ukrajinka Jaroslava Mahučih z 202 cm. Že v sredo je bila v metu diska v ženski konkurenci najboljša Kubanka Yaime Perez.

Sifan Hassan je zaostala za svojim rekordom. Foto: Getty Images

Hassanova blizu rekorda

Na stezi je Hassanova, sicer dvakratna olimpijska prvakinja iz Tokia, danes dosegla čas 4:14,74 in za 2,41 sekunde zaostala za najboljšo znamko, ki jo je dosegla pred dvema letoma v Monte Carlu.

V teku na 200 m je slavila 18-letna Namibijka Christine Mboma in se četrtič letos spustila pod 22 sekund. Tokrat je bila najboljša s časom 21,84 sekunde. S tem časom je slavila tudi na mladinskem SP v Nairobiju pred nekaj tedni. Druga je bila Jamajčanka Shericka Jackson (21,95), tretja pa Britanka Dina Asher-Smith (22,04).

Američan Michael Cherry je na 400 m s časom 44,03 in rekordom mitinga ugnal Kiranija Jamesa iz Grenade (44,51). Na 100 m je bil najhitrejši Fred Kerley z 9,94 sekunde, na 800 m pa je zanesljivo slavil Ferguson Cheruiyot Rotich s časom 1:43,81. Na 400 m z ovirami je Brazilec Alison dos Santos zmagal s časom 48,23. Na 1500 m je bil najhitrejši Avstralec Stewart McSweyn (3:33,20).

V teku na 5000 m je zmagala Burundijka Francine Niyonsaba s časom 14:25,34 in kar za 29 sekund popravila osebni rekord, na 100 m z ovirami pa je bila najhitrejša Nizozemka Nadine Visser (12,69). V fotofinišu je bila malenkost hitrejša od Nigerijke Tobi Amusan (12,69). V zadnji tekaški disciplini pa je na 800 m slavila Jamajčanka Natoya Goule (1:58,09).