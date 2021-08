Thompson Herah na diamantni ligi v Parizu 10,72

Prejšnji teden je v ameriškem mestu Eugene tekla drugi najhitrejši čas v zgodovini (10,54), v četrtek v Lozani pa 10,64.

"Svetovni rekord je vsekakor kratkoročni cilj. Zelo blizu sem, toda četudi bi sezono končala brez njega, me to ne bi potrlo. Imam dve posamični zlati olimpijski medalji, še nikoli nisem bila hitrejša, zato sem že sedaj s sezono 2021 zadovoljna," je dejala 29-letna Thompson Herahova.

Danes je v francoski prestolnici na 100 m pod 11 sekundami tekla le še njena rojakinja Shericka Jackson (10,97). Atleti so tekli sprint na dvakrat daljši razdalji. Fred Kerley iz ZDA, srebrn na 100 m v Tokiu, je po fotofinišu dobil dvoboj z rojakom Kennyjem Bednarekom, obema so namerili 19,79 sekunde.

It's another victory for the Olympic Champion @ParchmentHansle 🇯🇲in the final event on the track running a seasons best time of 13.03 just ending out Devon Allen 🇺🇸(13.08).#ParisDL 🇫🇷 #DiamondLeague

📸 @matthewquine pic.twitter.com/rTAyra5TOm