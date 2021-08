Jamajčanka dosegla tretji izid v zgodovini na 100 m

Jamajčanka Shelly-Ann Fraser-Pryce se je oddolžila za poraz na olimpijskih igrah v Tokiu in na atletskem mitingu v Lozani v teku na 100 m premagala rojakinjo Elaine Thompson-Herah. Zmagala je s časom 10,60 sekunde, kar je tretji dosežek v zgodovini. Olimpijska zmagovalka iz leta 2016 in letos v Tokiu je bila druga z 10,64 sekunde.

Thompson-Herahova je na OI v Tokiu osvojila tri zlate medalje na 100, 200 in 4 x 400 m. Jamajčanki sta se tako zelo približali svetovnemu rekordu Florence Griffith-Joyner iz ZDA leta 1988.

Thompson-Herahova je le pred petimi dnevi v Eugenu v ZDA tekla 10,54 sekunde, drugi dosežek v zgodovini, tokrat je dosegla osmi čas vseh časov.

"Imela sem zelo dober občutek že pred tekmo in vesela sem, da sem to dosegla. Tudi veter mi je bil v pomoč, čeprav moram priznati, da sem po tekih v tej sezoni zelo utrujena. Štirikrat sem v tem mesecu izboljšala osebni rekord in moje telo je utrujeno," je dejala Fraser-Pryceova po tekmi, v kateri so ji namerili dovoljeno moč vetra +1,7 m/s.

Uspešna je bila tudi Venezuelka Yulimar Rojas, ki se je v troskoku zelo približala svojemu svetovnemu rekordu. Skočila je 15,52 m, kar ni daleč njenega rekorda na OI v Tokiu (15,67 m). Ob preveliki pomoči vetra (+3.5 m/s) so ji namerili tudi 15,56 m, ker je prav tako več od prejšnjega svetovnega rekorda Rusinje Inessa Kravec (15,50 m).

Švedski olimpijski zmagovalec Armand Duplantis je na četrtem mestu v skoku v višino zmogel le 5,62 m, na 5,82 m, kjer je bil uspešen zmagovalec Christopher Nilsen iz ZDA, je bil trikrat neuspešen, tako da je bil drugi svetovni prvak, Američan Sam Kendricks. Ta je tudi skočil 5,82 m. Kendricks zaradi pozitivnega testa na covid-19 OI v japonski prestolnici ni mogel tekmovati.

