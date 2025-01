V Novem mestu zmagi Maje Mihalinec Zidar in Lovra Meseca Koširja

Maja Mihalinec Zidar (Žak Ljubljana) je bila na dvoranskem atletskem mitingu v Novem mestu najboljša v finalu teka na 60 m. S časom 7,45 sekunde je na prvem večjem mitingu sezone pri nas ugnala Lucijo Potnik (Radlje, 7,52) in Zalo Istenič (Žak, 7,57), četrta je bila tekačica na nizkih ovirah Nika Glojnarič (Brežice, 7,59).

Norma za nastop na dvoranskem evropskem prvenstvu marca na Nizozemskem je 7,20 sekunde. "Za menoj je soliden začetek sezone. Letos sem s tekmovanji začela zelo zgodaj, zato na naslednjih tekmah pričakujem tehnično boljše in seveda hitrejše teke. Danes je bila to dobra preizkušnja mojega trenutnega stanja in zdaj vem, na kaj se moram še dodatno osredotočiti na naslednjih treningih," je povedala Mihalinec Zidar, ki je nedavno začela sodelovati tudi z Olimpijskim komitejem Slovenije v službi za odnose z javnostmi.

Lovro Mesec Košir (Žak) se je po poškodbi vrnil z zanesljivo zmago na 400 m, dva stadionska kroga je pretekel v 47,07 sekunde in za več kot sekundo ugnal vse tekmece. Drugi je bil Maj Janža (Žak, 48,32).

Lovro Mesec Košir Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Med atleti je na 60 m slavil Jaka Svenšek (Poljane Maribor) z osebnim rekordom 6,88 pred Edhemom Vikalom iz Bosne in Hercegovine (6,91). Domačin Matevž Šuštaršič (Krka Novo mesto), ki je bil najboljši v kvalifikacijah s 6,90, je v finalu tekel desetinko počasneje in bil osmi. Svenšek je za 28 stotink zaostal za normo za dvoransko EP.

Šuštaršič je bil pozneje prvi na 200 m, z 21,51 sekunde je za 11 stotink ugnal Andreja Skočirja (Žak, 21,62), precej za njima je bil z 21,99 tretji Bakir Musić iz Bosne in Hercegovine. Z osebnim rekordom 7,50 je bila v kvalifikacijah na 60 m prva Nika Jenko (Velenje), stotinko je zaostala Mihalinec Zidar. Jenko je bila v finalu diskvalificirana.

Potnik je nato zmagala na 200 m, s 24,46 je za šest stotink dobila dvoboj s Piko Bikar Kern (Žak, 24,52), še desetinko je bila počasnejša Lina Hribar (Žak, 24,62). Na še enkrat daljši razdalji je bila prva v cilju Maja Pogorevc (Slovenj Gradec) s 55,40 pred Ajdo Kaučič (Poljane Maribor, 55,60).

Maja Bedrač (Ptuj) je edina preskočila šest metrov v skoku v daljino, to ji je ob treh prestopih uspelo trikrat, najdlje je pristala pri 6,19 metra. Na 60 m ovire je osebni rekord 8,32 tekel Jakob Praprotnik (Žak), to je z 8,72 v isti disciplini uspelo tudi Daši Kernel (Žak) z 8,72.

Preberite še: