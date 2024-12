Vid Botolin iz celjskega Kladivarja je na silvestrskem cestnem teku v Barceloni na pet kilometrov s časom 13:52 postavil nov slovenski rekord in osvojil 11. mesto. Zmagal je Kenijec Matthew Kipkoech (13:28). Dvakratna olimpijska prvakinja Kenijka Beatrice Chebet je v ženski konkurenci zmagala s 13:54, svetovnim rekordom za tek v mešani konkurenci

Svoj prejšnji svetovni rekord je izboljšala kar za 19 sekund in postala prva atletinja, ki se je na tej razdalji spustila pod mejo 14 minut, to tudi na atletskem stadionu do zdaj ni uspelo nobeni tekmovalki.

Botolin je za 17 sekund izboljšal državni rekord, ki ga je postavil na isti progi pred letom dni. "Tu sem tekel že lani, tako da sem poznal progo, kar mi je nekoliko pomagalo pri sami taktiki. Startal sem v tretji vrsti, tako da sem moral začeti zelo hitro, da nisem zaostal za skupino. Prvi kilometer smo tekli približno 2:38 in zanimivo, da je bila Chebetova takrat celo pred mano. Potem je izgubila stik, a je na koncu spet dobro finiširala," je pojasnil Botolin.

S svojim tekom je bil zelo zadovoljen. "Lanski rezultat sem popravil za 17 sekund, kar pomeni, da je za menoj dober prvi del pripravljalnega obdobja. En mesec sem treniral v tujini, najprej s skupino na Cipru, potem še sam na Portugalskem. Današnji rezultat je dobra motivacija za naprej, za tekme na stezi. Steza mi namreč bolj leži kot cesta," je dodal celjski tekač.

V moški konkurenci je z istim časom kot Kipkoech drugo mesto osvojil Francoz Pierrik Jocteur-Monrozier, dve sekundi za njima pa je na tretjem mestu v cilj pritekel domačin Abdessamad Oukhelfen. Chebetova pa je imela kar 29 sekund prednosti pred drugouvrščeno Etiopijko Medino Eiso.