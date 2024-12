Stoletni slovenski atletski klub odslej z novim imenom

Najboljši slovenski atletski klub v zadnjih 14 letih Mass Ljubljana z novim imenom stopa v novo obdobje po lanskem obeleženju stoletnice. Na letnem druženju v prestolnici so podelili nagrade najboljšim in povedali, da bo klub od naslednje sezone nosil ime atletsko društvo Žak Ljubljana, kot je bilo že pred dobrima dvema desetletjema.

Najboljša člana kluba v lanskem letu sta bila skakalka v daljino in troskoku Neja Filipič, ki je nastopila letos na olimpijskih igrah v Parizu, ter Filip Jakob Demšar, drugi najhitrejši v slovenski tekač v zgodovini na 110 m ovire.

Začetki kluba segajo v leto 1923, ko je železničarsko športno društvo Hermes osnovalo lahkoatletsko sekcijo. V trikotu med kamniško in gorenjsko progo je peščica delavcev železnic najprej zgradila nogometno igrišče, okoli katerega so kasneje zgradili tudi atletsko stezo in postavili leseno tribuno. Leta 1930 je na istem prostoru zrasel prvi stadion v Šiški, ki je bil velikega pomena za nadaljnji razvoj športa v tem delu Ljubljane.

Filip Jakob Demšar Foto: www.alesfevzer.com Društvo se je postopoma uvrstilo med vidne telesnovzgojne enote v Sloveniji. To zgodovino kluba je opisal Stanko Bloudek v delu Pomen društvenih športnih naprav.

Ime kluba se je v času delovanja večkrat spremenilo. Iz Hermesa je leta 1945 po osvoboditvi nastal SŠD Železničar, kasneje se je klub preimenoval v Žak Ljubljana, pa v Žak Mass Ljubljana, kasneje v AD Mass Ljubljana, do sedanjega imena, ki nadaljuje tradicijo atletike in kluba na stadionu v Šiški, kjer je bil izboljšan tudi tudi svetovni rekord. V naslednjih mesecih se bo začela popolna prenova tega stadiona.

V društvu so se ob izteku pogodbe zahvalili dolgoletnemu sponzorju, trgovini z obutvijo Mass. Klub je ob preimenovanju zamenjal tudi celostno grafično podobo, modro-oranžno barvno kombinacijo bo zamenjala prevladujoča barva dresov mornarsko modre z dodatkom zlate.

Predsednik kluba je sedaj nekdanji skakalec v višino Luka Zidar, tudi mož ene najboljših slovenskih sprinterk doslej Maje Mihalinec Zidar. Oba sta zaradi smrti v družini tokrat manjkala.