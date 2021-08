Guček peti na mladinskem SP v Keniji, štafeta osma

Eva Murn, Veronika Sadek, Neža Dolenc in Petja Klojčnik so tekle tri minute in 49,36 sekunde. Veronika Sadek je bila tako najboljša posameznica v slovenski ekipi, saj je v soboto v finalu na 800 m osvojila četrto mesto, kar je najvišja slovenska uvrstitev na tem prvenstvu. Tekla je osebni rekord 2:04,96 in je za 30 stotink zgrešila zmagovalni oder.

Matic Ian Guček se je v soboto gladko s skupno četrtim dosežkom polfinala uvrstil v finale in s 50,56 sekunde dosegel osebni rekord. V kvalifikacijah je imel tretji izid. V finalu bi mu le tek precej pod 50 sekundami (49,78) prinesel odličja.

Na prvenstvu v Keniji je bilo v desetčlanski zasedbi kar šest slovenskih finalnih uvrstitev. Velik up slovenske atletike Sandro Jeršin Tomassini je bil 11. v finalu skoka v višino z 2,06 m na svoji prvi letošnji tekmi po premoru zaradi poškodbe.

Enajsti je bil tudi Filip Dominković v metu kopja, ko je v finalu vrgel 64,03 m. V kvalifikacijah je dosegel celo četrti izid in osebni rekord 73,82 m, v finalu bi bilo to dovolj za peto mesto. Za bron je bilo treba vreči 74,48 m.

Prvi dan je v finalu na 3000 m Vid Botolin zasedel 13. mesto (9:10,10); med tekmo se je zaradi želodčnih težav okrog 50 m pred ciljem zgrudil, pa potem hodeč nadaljeval do cilja, da je imel veljaven izid, preden so ga odpeljali v zdravniško oskrbo.