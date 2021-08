Čeh tretji v Budimpešti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski prvak Nick Kočevar pa je bil na 100 m v najmočnejši drugi skupini sedmi, skupno pa je dosegel osmi čas z 10,61 sekunde. Zmagal je Američan Elijah Hall (10,04).

Kočevar je tekel tudi v mešani mednarodni štafeti 4 x 100 m s predstavniki ZDA in Jamajke, v kateri so bili še Julian Forte, Nigel Ellis in Nigel Nethaneel. Ta četverica je zmagala z 39,48 sekunde. Druga je bila Irska (39,68).

Enaindvajsetletni Kočevar, slovenski prvak na 100 in 200 m, si je v drugi polovici junija poškodoval gleženj in potem ni več nastopal. Tekma v Budimpešti je bila prva po poškodbi, zaradi katere deset tednov ni mogel trenirati.

