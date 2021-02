Dobili smo še enega potnika na EP, na Poljsko odhaja tudi mladi šprinter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Filipičeva je zdaj osma po izidih sezone na svetu in četrta v Evropi. Maja Mihalinec Zidar (Mass) je osvojila nov državni naslov po zmagi v teku na 60 m (7,32).

Dvaindvajsetletni Ovniček je bil najboljši že v predteku, ko se je po slavju v dvoboju z Nickom Kočevarjem (6,84) veselil ne le klubskega rekorda, ampak tudi norme za EP. V finalu je nato zmagal s 6,76 sekunde, šele četrti je bil favorizirani Nick Kočevar (Mass, 7,00).

Filipičeva je začela s 13,39 metra, nadaljevala s 13,83 in 13,32 m, po dveh neveljavnih poskusih pa je nastop zaključila s 13,98 m. Norme za dvoransko EP, ki je kar 14,30 m in je le dva centimetra pod olimpijsko za Tokio, v tej sezoni ni dosegla še nobena tekmovalka, več od Filipičeve pa so v tej dvoranski sezoni na svetu skočile le štiri tekmovalke.

Fotogalerija (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 31 2 / 31 3 / 31 4 / 31 5 / 31 6 / 31 7 / 31 8 / 31 9 / 31 10 / 31 11 / 31 12 / 31 13 / 31 14 / 31 15 / 31 16 / 31 17 / 31 18 / 31 19 / 31 20 / 31 21 / 31 22 / 31 23 / 31 24 / 31 25 / 31 26 / 31 27 / 31 28 / 31 29 / 31 30 / 31 31 / 31

Izidi:

Moški:

60 m:

1. Tilen Ovniček (Krk) 6,82

2. Žiga Benko (Kla) 6,97

3. Rok Kocina (Gor) 6,99



1500 m:

1. Vid Botolin (Kla) 3:53,06

2. Lucijan Zalokar (Kla) 3:55.97

3. Matija Rizmal (Kla) 3:57,04

Ženske:

60 m:

1. Maja Mihalinec Zidar (Mass) 7,32

2. Tjaša Potočar (Krk) 7,65

3. Kaja Debevec (Mass) 7,67



1500 m:

1. Lea Haler (Kla) 4:40,50

2. Ingrid Železnik (Krk) 4:42,59

3. Tia Tanja Živko (Kla) 4:45,97



Palica:

1. Ajda Osolnik (Msss) 3,90

2. Vita Benedetič (Gor) 3,50

3. Neža Rigler (Mass) 3,20



Troskok:

1. Neja Filipič (Mass) 13,98

2. Neja Omanović (Kra) 12,30

3. Kristina Švab (Mass) 11,74