Prvi vrhunec leta za kraljico športov v Sloveniji

Olimpijski center v Novem mestu bo v soboto in nedeljo gostil dvoransko državno prvenstvo, ki bo prvi vrhunec atletskega leta pred marčevskim dvoranskim EP v poljskem Torunu. DP se bo v soboto začelo ob 13. uri s kvalifikacijami na 60 metrov in skokom s palico, kjer ne bo Tine Šutej, ker nastopa na isti dan na tekmi svetovne serije v Gentu.

Maja Mihalinec Zidar (Mass) se bo po uspešnem začetku sezone, v kateri je zmagala tudi na prestižnem mitingu v Berlinu, poskušala približati osebnemu rekordu na 60 metrov (7,21) ter potrditi dobro formo pred EP na Poljskem.

Norme za to tekmovanje ima šest slovenskih atletov in sedem atletinj, dve bosta tekli v nedeljo na 800 m, ki bo najzanimivejša disciplina DP. Slovenska rekorderka Anita Horvat (Velenje) bo drugič v karieri tekla na dvakrat daljši razdalji, že prvič je izpolnila mednarodni kriterij za EP.

Od lanske jeseni trenira v skupini, v kateri je tudi Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass), ki bo skušala osvojiti državni naslov na 800 m, normi za EP pa ima za 1500 in 3000 m, kot tudi Klara Lukan (Kladivar). Slednja bo prva favoritinja v teku na 3000 metrov, na 800 m pa ne bo Jerneje Smonkar (Velenje), ki ima normo za EP na tej razdalji, ker se je odločila za tek na 400 metrov, kjer se bo pomerila z Majo Pogorevc (Slovenj Gradec).

Prvi nastop za Rudolfa

Žan Rudolf bo konec tedna nastopil prvič v tem letu. Foto: Peter Kastelic Na 400 m med atleti bo prvi favorit Gregor Grahovac (Mass), Rok Ferlan (Triglav) pa bo imel priložnost, da kot peti slovenski atlet doseže normo za EP na dva dvoranska kroga. To imata tudi Jure Grkman (Kamnik) in Lovro Mesec Košir (Mass), ki se bosta pomerila za naslov na 200 m.

Prvič letos bo nastopil Žan Rudolf (Mass), rekorder na 800 metrov, v troskoku se bo skušala Neja Filipič (Mass) približati 14 metrom. Prvi favorit za zmago na 60 m bo Nick Kočevar (Mass), Robert Renner (Mass) v skoku s palico, Blaž Zupančič (Mass) v suvanju krogle, Lia Apostolovski (Mass) pa v skoku v višino, kjer zaradi tekmovanja na tujem ne bo Maruše Černjul (Kladivar), udeleženke velikih tekmovanj v zadnjem obdobju, tudi olimpijskih iger v Riu de Janeiru.

Brez nekaterih slovenskih rekorderjev

Luka Janežič ne bo nastopil za Dolenjskem zaradi zdravstvenih razlogov. Foto: Vid Ponikvar Pred DP so bile na istem prizorišču v dolenjski prestolnici dva vikenda kvalifikacije za domače prvenstvo, na katerem bodo zaradi poškodb manjkali slovenska rekorderja Luka Janežič (400 m) in Agata Zupin (400 m ovire) ter Sandro Jeršin Tomassini. Slednji je s 16 leti lani pozimi v Novem mestu osvojil svoj prvi članski naslov slovenskega prvaka v skoku v višino in to že v prvi sezoni, ko je lahko nastopal v najvišji starostni kategoriji.

Za obetavnega mladega Ljubljančana je bila zimska sezona že končana po treningih sredi januarja, Janežič in Zupinova pa načrtujeta prva nastopa konec naslednjega tedna v Istanbulu, kjer bi bilo balkansko prvenstvo zanju priprava za dvoransko EP. Tam zelo verjetno ne bo tekmoval tudi najboljši slovenski tekmovalec na visokih ovirah Filip Jakob Demšar, ki je na študiju v ZDA, kjer pridno izboljšuje svoje osebne rekorde na 60 m ovire.