Mihalinec Zidar do prestižne zmage v Berlinu

Maja Mihalinec Zidar je zmagala v teku na 60 m na prestižnem dvoranskem atletskem mitingu v Berlinu, ki šteje za srebrno svetovno serijo. S 7,23 sekunde je izenačila svoj najboljši letošnji izid in le dve stotinki zaostala za osebnim rekordom. Druga je bila Nemka Lisa Mayer (7,26), tretja pa Grkinja Rafailia Spanoudaki Hatziriga (7,27). Neja Filipič do zmage na mitingu v češkem mestu Nehvizdy.

Več sledi ...

Filipičeva ob zmagi blizu osebnemu rekordu

Neja Filipič je zmagala na dvoranskem atletskem mitingu v češkem kraju Nehvizdy, v skoku v daljino so ji namerili 6,45 m. Maruša Černjul, druga slovenska predstavnica na tekmi bronaste svetovne serije, je bila druga v skoku v višino z 1,84 m. Filipičeva je skočila 6,08 m, nato pa nadaljevala s 6,26 in 6,45 m, končala pa s 5,97 m, prestopom in 6,13 m. Druga je bila domačinka Linda Sucha (5,96 m).

Neja Filipič je zmagala na Češkem. Foto: Reuters

"Kar zadovoljna sem, ker je bila to prva tekma po dolgem času v skoku v daljino in sem le za 15 cm zgrešila osebni dvoranski rekord. Lahko bi še bolje skočila, a sem prvič po dolgem času skakala iz dolgega zaleta. Imam v 'nogah' daljše skoke, to sem čutila, a nisem trenirala te discipline, le nekaj skokov med vadbo sem opravila ta teden," je povedala Filipičeva, ki bo naslednjo soboto v Novem mestu na državnem prvenstvu tekmovala tudi v "svoji" disciplini, troskoku.

Med atleti je zmagal Britanec Reynold Banigo (7,73 m). "Bilo nas je skupaj šest v skoku v daljino, po tri dekleta in fantje, skakali pa smo skupaj v serijah. Naši dosežki so šteli tako posamično kot v parih. Vsaka tekmovalka je dobila svojega partnerja za seštevek, pomembna pa je bila čim manjša razlika med osebnim rekordom in daljavo na tekmi. Bila sem v paru z Reynoldom Banigom in sva zmagala tudi v tej neobičajni konkurenci," je dodala Filipičeva.

"Še vedno imam težave v zaletu in upam, da jih bom čim prej odpravila," je po drugem mestu dejala Černjulova. Foto: Peter Kastelic/AZS

Černjulova po drugem mestu: Še vedno imam težave v zaletu

V skoku v višino je zmagala Levern Spencer iz Svete Lucije v Karibih; vseameriška prvakinja in šesta na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru je preskočila 1,86 m.

"Z nastopom nisem zadovoljna. Preskočena višina sploh ni slaba glede na tehnično slabo izvedene skoke. Še vedno imam težave v zaletu in upam, da jih bom čim prej odpravila," je povedala Černjulova, ki je 1,75 in 1,81 zmogla v prvih skokih. Višino 1,78 m je izpustila, 1,84 m pa je preskočila v drugem poskusu. Celjanka je nato skakala na zmagovalni višini tekme (1,86 m), a je letvico trikrat podrla.