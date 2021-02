Tina Šutej na Češkem dosegla tretji izid sezone na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Absolutni slovenski rekord, 4,75 metra, je Šutejeva dosegla 5. julija 2020 v Ljubljani, v dvorani pa je največ skočila 4,74 metra 23. februarja 2020 v francoskem Clermont Ferrandu.

Pred Šutejevo sta na lestvici izidov sezone le aktualna dvoranska svetovna prvakinja Američanka Sandi Morris (4,81 m), srebrna na prejšnjih olimpijskih igrah in zadnjih dveh SP na prostem, in Rusinja Anželika Sidorova (4,80 m). Zadnja je aktualna svetovna prvakinja iz Dohe 2019 in svetovna dvoranska podprvakinja ter bo v Torunu na Poljskem marca letos branila naslov evropske dvoranske prvakinje.

Druga v Ostravi je bila domačinka Romana Malačova (4,43), tretji pa Izraelka Naama Bernstein in druga Čehinja Amalie Švabikova (po 4,35 m).

Tekmovati začela, ko so tekmice že končale

Šutejeva je začela tekmovati tedaj, ko so druge že končale ali se približevale koncu svojih tekmovanj. Na 4,20, 4,35, 4,43 in 4,50 m je bila uspešna v prvih skokih. Višini 4,56 in 4,61 m je izpustila, na 4,63 m pa je bila vnovič uspešna v prvem skoku.

Letvico je nato velela postaviti na 4,70 m in jo preskočila v drugem poskusu, ter nato na 4,76 m. Na tej višini je bila trikrat neuspešna.

To je bil drugi nastop 32-letne Ljubljančanke, 30. januarja je v Češči vasi pri Novem mestu zmagala s 4,51 metra in po nastopu povedala, da je njen cilj na dvoranskem EP na Poljskem medalja. To je sicer na tekmovališčih napovedala že v lanskem letu, ko je vrhunske izide nizala vse od zimske sezone.

