Člani Kladivarja in domačinke zmagali na ekipnem DP v Slovenj Gradcu

Člani celjskega Kladivarja so zmagali na dvodnevnem ekipnem prvenstvu v Slovenj Gradcu. Zbrali so 15746 točk, drugi je bil ljubljanski ŽAK (15467), tretja novomeška Krka (14744). Gostiteljice DP so s 15744 točkami slavile pred Kladivarjem (13955) in ekipo Žaka (13773).