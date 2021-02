Demšar z osebnim rekordom znova potrdil normo za EP, a to se zanj vse bolj odmika

Demšar je 17. januarja z dosedanjim osebnim izidom 7,86 sekunde osvojil drugo mesto na otvoritveni tekmi svoje univerze Južne Karoline, kjer študira fiziko.

"V kvalifikacijah sem tekel 7,91 in sem bil zelo zadovoljen. Uro in pol pozneje sem imel v finalu priložnost, da ta čas še izboljšam. Zelo dobro sem se vmes ogrel in dobro pripravil za start. Bil sem samozavesten, tek je bil tehnično dobro izveden in hiter. Sedaj sem med 16 najboljšimi po času, ki bodo lahko nastopili marca na finalu univerzitetnega ameriškega prvenstva NCCA," je pojasnil Demšar.

Dolžnost, da tekmuje za univerzo

"EP na Poljskem se zame odmika, tudi zaradi pandemije novega koronavirusa. Če bi bil v Evropi pozitiven, potem ne bi mogel tekmovati v ZDA. Tu imam polno štipendijo in kar dolžnost je, da tekmujem za univerzo. Imam pa še nekaj tekmovalnih ciljev v tej dvoranski sezoni. Želim se spustiti pod mejo 7,80 sekunde. Glede na to, kako med to sezono napredujem, lahko to storim in izboljšam tudi slovenski rekord do 23 let," je še napovedal Demšar, ki je na evropskem dvoranskem prvenstvu nastopil že pred dvema letoma.

