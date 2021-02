Mišmaš Zrimškovi zmaga, Lukanovi drugo mesto in norma za dvoransko EP

Zala Istenič je na 60 m s prepričljivo zmago in časom 7,55 sekunde za 15 stotink zaostala za normo (7,40) za EP v Torunu na Poljskem. Matevž Šuštaršič (Krka) je bil edini, ki je to razdaljo pretekel pod sedmimi sekundami (6,99), najhitrejši Slovenec ta čas Nick Kočevar je bil diskvalificiran že v kvalifikacijskem teku.

Lukanova je imela normo za EP že v teku na 3000 m, Mišmaš Zrimškova pa tako za 3000 kot 1500 m. "Današnji nastop sem vzela kot trening. Cilj je bil, da celoten prvi del odtečem v enakomernem ritmu 34 sekund na krog, ter da nato zadnjih 400 m opravim na polno, na vso moč. To mi je povsem uspelo in sem zadovoljna, tudi z doseženim časom, saj je to moj najboljši izid v samostojnem teku," je povedala Mišmaš Zrimškova.

Klara Lukan si je zagotovila normo za dvoransko EP. Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Lepo izhodišče in potrditev

V francoskem Lievinu bo 9. februarja ponovno tekla tudi na 2000 metrov z zaprekami, na katerem je lani na prostem dosegla drugi izid vseh časov na svetu.

"Zelo sem zadovoljna s svojim uvodom v letošnjo dvoransko sezono, saj sem tekla v načrtovanem ritmu. Tekma je bila pripravljalna za naslednji vikend, ko bom na DP v Novem mestu tekla na 3000 m. Želela sem občutiti pravi tekmovalni ritem in to mi je uspelo. To je lepo izhodišče za naprej in potrditev, da sem dobro delala v pripravljalnem obdobju," pa je pojasnila Lukanova.