Luka Janežič kljub poškodbi upa na nastop na prvenstvu stare celine

Petindvajsetletni Luka Janežič se je poškodoval konec januarja na treningu v Ljubljani, potem pa so na dodatnih pregledih ugotovili, da poškodba ni hujše narave in je lahko nadaljeval prilagojeno vadbo, izpustil pa je nekaj tekem in ga ne bo niti konec prihodnjega tedna na državnem prvenstvu v Novem mestu.

"Poškodba ni hujše narave, vendar je bilo na slikah po zdravniških pregledih videti nekaj deformacij. Počasi se vračam v normalen ritem in 20. februarja nameravam nastopiti na balkanskem prvenstvu v Istanbulu. To bo moja prva in zadnja tekma pred EP, ki bo med četrtim in sedmim marcem," je povedal Janežič.

Janežič s trenerjem Rokom Predaničem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Tak je šport. Težko mi je, dobro sem treniral in bil dobro pripravljen, potem pa sem se deset dni pred začetkom tekmovanj poškodoval. Vse se mi je podrlo, letalske vozovnice sem imel že rezervirane, nato sva morala z managerjem Chrisom Laynejem odpovedati nekaj tekem. S trenerjem Rokom Predaničem sva nato po prejetih izvidih, pregledi so vzeli nekaj dodatnega časa, naredila nov načrt in prva tekma bo tako v Istanbulu."

Lani je izpustil zimsko sezono, več je tako pričakoval v letošnji. "Težko ocenjujem svojo trenutno formo po treh tednih skoraj brez teka. Upam, da nisem preveč izgubil in bom lahko do EP na ravni, kot bi moral biti. Sicer sem bil ves čas aktiven in mislim, da to ne bi smelo pustiti velikih posledic."

Evropsko prvenstvo prva postaja na poti na olimpijske igre

Obenem bo EP prva postaja na poti na olimpijske igre v Tokiu. "To je bil tudi razlog, da nisem pretiraval in začel hitreje nastopati. Najprej moram biti stoodstotno zdrav, da ne razmišljam o poškodbi, ko grem na tekmo. Nato si želim soliden izid v Istanbulu, da grem na EP z dobro popotnico, kar bo pomembno tudi za razdelitev prog. Če bom v formi, kot sem bil prejšnja leta, potem je jasno, kam lahko pridem, torej najmanj v finale," je napovedal Janežič.

Lovro Mesec Košir, Jure Grkman in Gregor Grahovec so poleg Janežiča to sezono že izpolnili norme za tek na 400 metrov za dvoransko EP.

Lep obet za štafetni nastop

"To je lep obet za dobro štafeto. Že nekaj časa se je počasi oblikovala skupina, dosežki so bili vse boljši in boljši. Nekaj časa so čakali na preboj za velika tekmovanja in letos se je to prvič tudi zgodilo, imajo tudi dobre izide. Le šest štafet bo nastopilo na EP, gostitelji ter še tri z medaljami na prejšnjih EP so že uvrščeni, prosti sta le še dve mesti. Ni treba teči štafete, upošteval se bo seštevek časov posameznikov, zato je še toliko bolj pomembno, da dosežem dober čas na svoji prvi tekmi. Za mesto na EP se borimo s Čehi in Nizozemci," je pojasnil Janežič.

"Od generacije Matije Šestaka, ki je bil pred mano slovenski rekorder na 400 metrov, smo čakali na štafeto, ki bo lahko spet nastopala na velikih tekmovanjih, kot je tedaj tudi SP in na OI v Sydneyju. Sedaj jo imamo in si res želim, da bi bili uspešni," je dodal Janežič.

Vesel je, da so imeli vrhunski športniki pri nas v drugem obdobju pandemije novega koronavirusa možnost normalnega treniranja in tekem. "Bil sem tudi na pripravah na Kanarskih otokih in tako ni mogoče narediti nobene primerjave s prvim obdobjem od marca lani, ko sem lahko treniral le v okolici domačih Vodic v naravi, saj je sedaj skorajda tako, kot je bilo prejšnje sezone."