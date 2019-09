Dober dan za Slovenijo brez pike na i. Norveški as obranil naslov, a rekorda ni bilo.

Finale ženskega teka na 3000 metrov z zaprekami je prepričljivo dobila svetovna rekorderka Beatrice Chepkoech, ki je vodila od začetka do konca, po prvem kilometru pa bila tako hitra, da je kazalo celo nov svetovni rekord. Kenijka je tako prišla do sploh prve medalje na velikih tekmovanjih.

Maruši Mišmaš, ki je po uspešnih kvalifikacijah napovedala lov na nov slovenski rekord (njena zdajšnja rekordna znamka je 9:20,97), ni uspelo, a s časom 9:25,80 ni prav veliko zaostala za njim. Na koncu je pristala na 12. mestu. Prehitela je tri tekmovalke.

Martina Ratej v finale s četrtim izidom

Kot prva je v ponedeljek nastopila Maja Mihalinec v kvalifikacijah teka na 200 metrov in se izkazala. Slovenska šprinterka je v svoji skupini s časom 22,78, kar je njen osebni rekord, zasedla tretje mesto. Skupno je bila v kvalifikacijah 11., s tem rezultatom pa si je ob polfinalu priborila tudi olimpijsko vozovnico.

Martina Ratej se je zlahka uvrstila v svoj četrti finale na svetovnih prvenstvih.

Uspešna je bila tudi slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej, ki je v kvalifikacijah kopje vrgla 62,87 metra, kar je bilo manj od kvalifikacijske norme (63,50 metra), a se je izkušena slovenska atletinja kljub brez težav prebila v svoj četrti finale svetovnih prvenstev. Dosegla je četrti izid kvalifikacij.

Tretja Slovenka, ki je nastopila, Anita Horvat, je obstala v kvalifikacijah teka na 400 metrov. V svoji skupini je zasedla četrto mesto, s časom 52,73 krepko zaostala za svojo letošnjo najboljšo znamko (51,53) in ni napredovala. V polfinale so se uvrstile najboljše tri iz vsake od šestih kvalifikacijskih skupin in še šest po času. Za napredovanje je bilo potrebno teči 51,85.

Norvežan brez konkurence, a tudi brez rekorda. Za zdaj.

Kaj pa se je dogajalo v svetovni konkurenci? Vrhunec je bil tudi zadnji dogodek dneva. Težko pričakovani finalni tek na 400 metrov z ovirami, v katerem so se sploh prvič srečali atleti, ki na večni lestvici zasedajo drugo, tretje in četrto mesto.

Takole se je novega uspeha razveselil Norvežan Karsten Warholm, ki se lahko pri 23 letih pohvali z dvema naslovoma svetovnega in enim evropskega prvaka. Foto: Getty Images

V dneh pred finalom se je tako veliko govorilo o tem, da bo šel svetovni rekord Američana Kevina Younga, ki je 46,78 tekel daljnega leta 1992, v pozabo, a se to ni zgodilo. Vsi trije so precej zaostali za svojimi najboljšimi izidi sezone, končna razvrstitev pa je bila na koncu pričakovana.

Norvežan Karsten Warholm je zmagal s časom 47,42 in pri 23 letih prišel do drugega naslova svetovnega prvaka v nizu. Leto mlajši Američan Rai Benjamin, ki je letos zmogel 46,98, je bil drugi in prišel do prve medalje na velikih tekmovanjih, bron pa je osvojil v Savdski Arabiji rojeni atlet, ki teče za Katar, 24-letni Abderrahman Samba.

Etiopijec ubranil naslov

Dočakali smo še štiri končne odločitve. V teku na 5000 metrov smo videli dvojno slavje Etiopijcev. Zmagal je Muktar Edris s časom 12:58,85 in tako postal prvi tekač iz Etiopije, ki je ubranil naslov svetovnega prvaka v teku na 5000 metrov. Drugi je bil Selemon Barega, ki je tekel slabo sekundo počasneje.

Muktar Edris iz Etiopije je ubranil naslov svetovnega prvaka v teku na 5000 metrov, njegov rojak Selemon Barega pa je bil srebrn. Foto: Reuters



V metu diska je bil zlat Šved Daniel Stahl in tako prišel do prve zlate medalje na svetovnih prvenstvih. Zanjo je bil dovolj 67,59 metra dolg met. Drugi je bil Jamajčan Federick Dacres (66,94 metra) in bil tako blizu temu, da po Tajayju Gaylu, ki mu je to uspelo v skoku v daljino, postane drugi atlet, ki bo Jamajki v morju šprinterskih medalj prinese še drugo medaljo iz tehničnih disciplin.

V ženskem teku na 800 metrov je bila najboljša Halimah Nakaayi iz Ugande, ki je v cilj pritekla v času 1:58,04 in prišla do prve medalje na največjih tekmovanjih.

V skoku v višino je bila še tretjič v nizu na svetovnih prvenstvih zlata Rusinja, ki zaradi kazni ruskim atletom nastopa pod neodvisno zastavo, Maria Lasitskene, ki je preskočila 204 centimera. Omenimo, da je v tej disciplini do prve medalje z velikih tekmovanj prišla mlada Američanka Vashti Cunningham, o kateri smo pisali pred kratkim. Bila je bronasta.

Končne odločitve, 4. dan:

Moški:

5.000 m:

1. Muktar Edris (Eti) 12:58,85

2. Selemon Barega (Eti) 12:59,70

3. Mohammed Ahmed (Kan) 13:01,11



400 m ovire:

1. Karsten Warholm (Nor) 47,42

2. Rai Benjamin (ZDA) 47,66

3. Abderrahman Samba (Kat) 48,03



Met diska:

1. Daniel Stahl (Šve) 67,59 m

2. Federick Dacres (Jam) 66,94 m

3. Lukas Weisshaidinger 66,82 m

Ženske:

800 m:

1. Halimah Nakaayi (Uga) 1:58,04

2. Raevyn Rogers (ZDA) 1:58,18

3. Ajee Wilson (ZDA) 1:58,84



3.000 m zapreke:

1. Beatrice Chepkoech (Ken) 8:57,84

2. Emma Coburn (ZDA) 9:02,35

3. Gesa Felicitas Krause (Nem) 9:03,30

...

12. Maruša Mišmaš (Slo) 9:25,80



Skok v višino:

1. Maria Lasitskene (Neo/Rus) 204 cm

2. Jaroslava Mahučik (Ukr) 204 cm

3. Vashti Cunningham (ZDA) 200 cm

