Dekle z izjemnimi geni, o katerem boste še slišali. Ne samo zaradi atletike.

Vashti Cunningham, mlada ameriška skakalka v višino, bo na letošnjem svetovnem prvenstvu v Dohi med favoritinjami za medaljo. Spoznajte komaj 21-letno dekle z izjemnimi športnimi geni, ki je širšim množicam zanimivo še zaradi marsičesa drugega kot samo atletike. To so hitro spoznali tudi pri eni izmed največjih korporacij na svetu.

Njen oče je nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa Randal Cunningham, ki je pustil globok pečat v tamkajšnji ligi NFL. Njen stric je Sam Cunningham, še en nekdanji igralec ameriškega nogometa. Njen dve leti starejši brat Randal Cunningham mlajši je prav tako skakalec v višino, ki je pred leti veljal za enega najbolj nadarjenih na svetu, a je njegovo pot zavrla huda poškodba. Njena mama je Felicity DeJager Cunningham, nekoč vrhunska baletka.

Ona je 21-letna skakalka v višino, ki je letos preskočila 200 centimetrov, se okitila z naslovom ameriške prvakinje, na letošnje svetovno prvenstvo, ki bo od 27. septembra do 6. oktobra v Katarju, pa odhaja kot ena od favoritinj za mesta povsem pri vrhu.

Ob očetu Randalu Cunninghamu, nekoč zvezdniku ameriškega nogometa, ki je zdaj atletski trener. Foto: Reuters

Morda za Vashti Cunningham še niste slišali, pa čeprav je za njo že kar nekaj odmevnih dosežkov in se je letos pravzaprav vrnila po slabšem letu, a v prihodnosti skoraj zagotovo boste. Ne samo zaradi atletike, ampak tudi zaradi tega, ker je tržno zelo zanimiva.

Dolgonogo, 186 centimetrov visoko Američanko, ki jo zanimata tudi fotografija in moda, o čemer se lahko prepričate tudi na Instagramu, je Nike "rezerviral" že pred tremi leti in jo nase priklenil z dolgoletno pogodbo. Pri ameriški korporaciji, ki obrača milijarde, so dobro vedeli, zakaj. Ne samo zaradi njenih atletskih dosežkov, ki izstopajo, ampak še zaradi marsičesa drugega. Mlada, uspešna in nekoliko drugačna od večine. Zagotovo mladenka, ki utegne prinašati dolarje, evre ali katerokoli denarno valuto pač že.

Oče jo je prepričal, naj opusti fotografijo in izbere atletiko

Lani je nastopila na pariškem tednu mode. Foto: Getty Images Sprva je hotela postati odbojkarica, se potem spogledovala s fotografijo, na koncu pa se prav po podpisu pogodbe z vodilnim izdelovalcem športne opreme na svetu odločila, da skoči med profesionalke.

"Takrat sem še kolebala, ali bi se raje posvetila študiju fotografije, a potem sem na nagovor očeta, ki je izračunal, da bom z atletiko v enem tednu zaslužila toliko, kot bi s fotografiranjem v najboljšem primeru v enem letu, odločila za atletiko. Danes mi ni žal. Tako ali tako pa se tudi zdaj lahko ljubiteljsko ukvarjam s fotografiranjem in vsem drugim, kar me zanima," je pred časom povedala simpatična mladenka iz Las Vegasa, ki precejšen del prostega časa posveča tudi modi.

Sprehajanje po modnih brveh je nekaj, v čemer uživa. Njena manekenska postava, eleganca in zanimiv obraz pa so poskrbeli, da se je sprehajala že po eni najznamenitejših od teh. Po modni brvi je lansko jesen namreč hodila na pariškem tednu mode in navdušila, a brez skrbi, njene misli so kljub temu še vedno najpogosteje pri atletiki.

Po 16 letih v NFL se je vrnil v atletski svet

V ligi NFL je igral 16 let. Foto: Reuters , oče in tudi trener mlade ameriške atletske zvezdnice, je bil nekoč tudi sam atlet, najboljši pa je bil prav v skoku v višino. Potem se je posvetil ameriškemu nogometu in leta 1985, ko so ga na naboru izbrali Philadelphia Eagles, prišel v ligo NFL.



Član Philadelphie je ostal kar deset let in se potem iz športa za kratek čas umaknil, saj se je upokojil. Ni trajalo dolgo. Leta 1997 se je vrnil in okrepil moštvo Minnesota Vikings. Tam je zdržal dve leti, se potem leta 2000 preselil v Dallas Cowboys, pri katerih je zdržal le eno leto, leta 2001 pa eno sezono odigral še za Baltimore Ravens in pri 38 letih igranju ameriškega nogometa dokončno pomahal v slovo.



Po odhodu z igrišč se je preselil ob njih in postal trener. Sprva tam, kjer se počuti najbolj domače, v ameriškem nogometu, potem se je preselil v atletiko in začel bdeti nad potjo najmlajšega od svojih štirih otrok. Ob Vashti imata namreč z ženo še hčerko in dva sinova. , oče in tudi trener mlade ameriške atletske zvezdnice, je bil nekoč tudi sam atlet, najboljši pa je bil prav v skoku v višino. Potem se je posvetil ameriškemu nogometu in leta 1985, ko so ga na naboru izbrali Philadelphia Eagles, prišel v ligo NFL.Član Philadelphie je ostal kar deset let in se potem iz športa za kratek čas umaknil, saj se je upokojil. Ni trajalo dolgo. Leta 1997 se je vrnil in okrepil moštvo Minnesota Vikings. Tam je zdržal dve leti, se potem leta 2000 preselil v Dallas Cowboys, pri katerih je zdržal le eno leto, leta 2001 pa eno sezono odigral še za Baltimore Ravens in pri 38 letih igranju ameriškega nogometa dokončno pomahal v slovo.Po odhodu z igrišč se je preselil ob njih in postal trener. Sprva tam, kjer se počuti najbolj domače, v ameriškem nogometu, potem se je preselil v atletiko in začel bdeti nad potjo najmlajšega od svojih štirih otrok. Ob Vashti imata namreč z ženo še hčerko in dva sinova.

Skok v višino je zapisan v njenem DNK

"Od očeta je podedovala hitrost in moč, mamini geni so ji dali eleganco. Je idealna skakalka v višino, od katere lahko pričakujemo ogromno. Skok v višino je zapisan v njenem DNK," o njej povedo številni atletski strokovnjaki, ki ji napovedujejo bleščečo kariero. "Želim si zlate olimpijske medalje, želim postati tudi svetovna prvakinja in skočiti nov svetovni rekord," se z najvišjimi cilji spogleduje tudi sama.

"Ko sem bila mlajša, sem se spraševala, zakaj moram trenirati, medtem ko moji vrstniki ponočujejo in se zabavajo, a potem sem hitro ugotovila, da sem zelo nadarjena in moram ta talent unovčiti. Škoda bi bilo, če ga ne bi," je zrelo razmišljala že pred nekaj leti, ko je bila še najstnica.

S komaj dopolnjenimi 18 leti je leta 2016 osvojila naslov svetovne dvoranske prvakinje. Foto: Getty Images

Svetovni rekord, bogata pogodba z Nikejem, medalji s SP ...

Od takrat je močno opozorila nase. Večkrat. Leta 2014, ko je bila stara 16 let, je preskočila 190 centimetrov. Leto pozneje je letvico nedotaknjeno pustila na šest centimetrov višji višini in izenačila svetovni rekord v starostni kategoriji do 18 let.

Leta 2016 je o njej slišal že vsak, ki vsaj malce bolj podrobno spremlja atletsko dogajanje. Takrat je namreč na dvoranskem svetovnem prvenstvu pred domačimi navijači v Portlandu osvojila naslov svetovne prvakinje, potem ko je v finalu preskočila 196 centimetrov. To ni bil njen najboljši izid v tisti dvoranski sezoni. Malo pred tem je preskočila 199 centimetrov. Dan po prvi medalji na velikem tekmovanju je podpisala donosno pogodbo z Nikejem in resno zakorakala v svet strogega profesionalizma.

Od legendarnega skoka Bolgarke minilo že več kot 30 let

Stefka Kostadinova je svetovna rekorderka že 32 let. Foto: Reuters Stefka Kostadinova, ki je v Rimu preskočila 209 centimetrov. Rekord Bolgarke, ki je kar 197-krat preskočila 200 centimetrov, kar je prav tako rekord, je eden najstarejših atletskih.



Kostadinova je na svoji bogati atletski poti, ki ji je prinesla dve zlati medalji s svetovnih prvenstev na prostem, zlato in srebro z olimpijskih iger, zlato z evropskega prvenstva na prostem, kar pet zlatih medalj z dvoranskih svetovnih in štiri zlate z dvoranskih evropskih prvenstev, postavila sedem svetovnih rekordov. Tri na prostem in štiri v dvorani, v kateri je preskočila največ 206 centimetrov.



Rekordu legendarne, danes 54-letne Bolgarke sta se najbolj približali Švedinja Kajsa Bergqvist leta 2006 in Hrvatica Blanka Vlašić tri leta pozneje. Obe sta preskočili 208 centimetrov. Svetovni rekord ženskega skoka v višino ima že dolgo brado. Zdaj že daljnega leta 1987 ga je na svetovnem prvenstvu dosegla, ki je v Rimu preskočila 209 centimetrov. Rekord Bolgarke, ki je kar 197-krat preskočila 200 centimetrov, kar je prav tako rekord, je eden najstarejših atletskih.Kostadinova je na svoji bogati atletski poti, ki ji je prinesla dve zlati medalji s svetovnih prvenstev na prostem, zlato in srebro z olimpijskih iger, zlato z evropskega prvenstva na prostem, kar pet zlatih medalj z dvoranskih svetovnih in štiri zlate z dvoranskih evropskih prvenstev, postavila sedem svetovnih rekordov. Tri na prostem in štiri v dvorani, v kateri je preskočila največ 206 centimetrov.Rekordu legendarne, danes 54-letne Bolgarke sta se najbolj približali Švedinjaleta 2006 in Hrvaticatri leta pozneje. Obe sta preskočili 208 centimetrov.

V Riu je postala najmlajša ameriška olimpijka po letu 1980

Da je iz pravega testa, je Cunninghamova pred tremi leti dokazala tudi v sezoni na prostem. Poleti je bila druga na ameriškem državnem prvenstvu in se s preskočenimi 197 centimetri brez težav uvrstila na zadnje olimpijske igre. Stara je bila komaj 18 let in postala najmlajša ameriška olimpijka po letu 1980.

Na zadnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru je doživela veliko razočaranje. Foto: Getty Images

"Tja grem po medaljo, želim si kar zlato," je povedala pred potjo v Rio de Janeiro. Ko je v kvalifikacijah preskočila 194 centimetrov in se zlahka uvrstila v veliki finale, je marsikdo pomislil, da z napovedmi morda celo ni pretiravala, a potem je takrat, ko je bilo najpomembnejše, pokleknila. S 188 preskočenimi centimetri je bila v finalu 13. "Katastrofa!" je bila razočarana po dosežku, o katerem so lahko njene številne vrstnice po svetu takrat le sanjale.

Tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Londonu leta 2017 je prišla v finale, v tem pa s 192 preskočenimi centimetri pristala na desetem mestu, s katerim seveda ni bila zadovoljna. Le nekaj tednov pred tem je namreč v ZDA preskočila 199 centimetrov.

Veliko bolje se je za njo razpletlo svetovno prvenstvo, ki je bilo približno pol leta za tem prav tako v Veliki Britaniji, a v dvorani. V Birminghamu je bila druga in pri komaj dopolnjenih 20 letih z dvoranskega svetovnega prvenstva prinesla še drugo medaljo.

Na prostem je leta 2018 razočarala. Skok prek 196 centimetrov je bil največ, kar ji je uspelo v letu brez največjih tekmovanj.

Letos je prvič preskočila 200 centimetrov, tako da v Doho odhaja kot ena od favoritinj za medalje. Foto: Reuters

Junija letos je prvič preskočila mejo, o kateri sanjajo vse

Letošnjo zimsko sezono, v kateri ni nastopala veliko, je končala s solidnimi 196 preskočenimi centimetri, potem pa konec junija na mitingu diamantne lige v Stanfordu v ZDA navdušila in prvič preskočila mejo 200 centimetrov. Na tem mitingu, edinem najvišje ravni, na katerem je letos nastopila, je zasedla drugo mesto. Mesec dni za tem je na ameriškem državnem prvenstvu in hkratnih kvalifikacijah za nastop v Dohi osvojila nov naslov državne prvakinje in po uspešnem nastopu spet napovedala velike stvari.

"Odlično se počutim in sem zdrava, kar je najpomembneje. Na svetovno prvenstvo odhajam polna optimizma. Verjamem, da lahko še letos preskočim 201, morda tudi 202 centimetra. V Doho odhajam po medaljo in zakaj domov ne bi prinesla kar zlate?" je novinarje, ki so se zbrali okoli nje, ob smehu vprašala in bila spet slišati morda celo malo arogantno. Toda vsi, ki jo poznajo, pravijo, da takšna še zdaleč ni.

Všeč ji je Allyson Felix, ker je uspešna in je videti kot manekenka

"Je ena od bolj simpatičnih atletinj, kar jih poznam, in predvsem zelo nadarjena," je o njej povedala legendarna ameriška šprinterka Allyson Felix, ki se je na tem istem tekmovanju vrnila na tekmovališča po porodu in ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu.

Pravi, da želi biti najboljša vedno in povsod, kjer nastopi. Foto: Getty Images

"Sem zelo podobna svojemu očetu. Želim zmagati, kjerkoli nastopim in kjerkoli sem. Če mi ne uspe in vem, da sem za uspeh naredila vse, kar sem lahko, sem po tekmi zadovoljna, a pred njo bo vedno enako. V meni je vedno ogenj, ki me žene k temu, da bi bila najboljša vedno in povsod," je že pred časom povedala mladenka, ki utegne biti naslednja zvezdnica ameriške, morda pa tudi svetovne atletike.

Tako kot Felixova, ki je, mimogrede, njena velika vzornica. "Všeč mi je, ker je tako suha in je videti kot manekenka, a je vseeno zelo uspešna športnica," o rekorderki po številu medalj z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev pravi Cunninghamova, ki v marsičem spominja na svojo 13 let starejšo rojakinjo. Ne samo zaradi tega, ker je očitno zelo nadarjena, ampak tudi zaradi svojega načina oblačenja in videza, ob katerem marsikomu hitro pade v oči ...

