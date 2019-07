Neopazno se je vrnila naj olimpijka vseh časov. Še jo bomo gledali.

Allyson Felix ima ob šestih zlatih olimpijskih medaljah še tri srebrne olimpijske medalje in je z Jamajčanko Merlene Ottey, ki je na zatonu svoje kariere tekla za Slovenijo, atletinja z največ odličji z olimpijskih iger. Še uspešnejša je bila na svetovnih prvenstvih, od tam je prinesla 16 medalj, od tega kar 11 zlatih ob treh srebrnih in dveh bronastih. Seveda je rekorderka. Ne samo v ženski, ampak tudi v moški konkurenci.

Na atletske steze se je 33-letna šprinterka vrnila po več kot enoletni odsotnosti zaradi poroda. Konec novembra je namreč rodila, dva meseca pred rokom je na svet prijokala njena prvorojenka. Zdaj se je vrnila in na ameriškem prvenstvu pretekli konec tedna tekla na 400 metrov. Prišla je v finale, tam pa s časom 51,94 pristala na šestem mestu, kar pomeni, da je na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo konec septembra v Dohi, ne bomo gledali. Vsaj na 400 metrov ne, obstaja pa možnost, da jo uvrstijo v reprezentanco za štafeto 4x400 metrov.

Na ameriškem državnem prvenstvu je v teku na 400 metrov pretekli konec tedna zasedla šesto mesto. Foto: Reuters

"Spet uživam v atletiki. Spet sem začutila adrenalin in željo po teku. Rezultat je sicer malce slabši od tistih, ki sem jih vajena, a sem zadovoljna. S pleč mi je padel velik kamen. Vesela sem, da sem nazaj," je bila po vrnitvi zadovoljna zvezdnica svetovne atletike, ki si želi prihodnje leto nastopiti na olimpijskih igrah.

"Prihodnje leto bom nazaj. Želim se vrniti na olimpijske igre. Želim si jih bolj, kot sem si jih kdaj želela," je povedala simpatična atletinja, ki ima številne oboževalce. Marsikdo od njih se je spraševal, ali jo bomo še videli teči po atletskih stezah, in zdaj dobil odgovor. Felixova se je vrnila.

Je rekorderka po številu naslovov in medalj tako na olimpijskih igrah kot tudi na svetovnih prvenstvih. Foto: Getty Images

Tako dobrih rezultatov, kot jih je dosegala pred porodom, od nje prav zagotovo ne moremo pričakovati. Njena bera medalj z velikih tekmovanj je tako bogata zaradi številnih medalj, ki jih je z ZDA osvojila v štafetah 4x100 in 4x400 metrov, v katerih je vseskozi tekla, a tudi njeni posamični dosežki so neverjetni.

Trikrat je bila svetovna prvakinja v teku na 200 metrov, v tej disciplini pa s svetovnih prvenstev enkrat prinesla še bron. Dvakrat je bila zlata na enkrat daljši razdalji, na kateri se lahko pohvali še s srebrom s svetovnega prvenstva leta 2011 in bronom z zadnjega svetovnega prvenstva 2017 v Londonu.

V teku na 200 metrov je na olimpijskih igrah zmagala leta 2012, medtem ko je bila v letih 2004 in 2008 srebrna. Na zadnjih olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru je nastopila na 400 metrov in bila prav tako druga.

Kariera, ob kateri lahko le izbuljimo oči. In očitno bo trajala še nekaj časa …

Foto: Getty Images

Felixova je med nosečnostjo dvignila precej prahu s kritiko velikega ameriškega proizvajalca športnih oblačil, s katerim ima pogodbo.V članku, objavljenem v časopisu New York Times, se je namreč obregnila ob politiko te bogate ameriške multinacionalke, ki ji je po tem, ko je naznanila nosečnost, ponudila 70 odstotkov nižji znesek v pogodbi, kot ga je imela pred tem.Ob tem je opozorila, da ona še zdaleč ni edina, ki se ji je kaj takega zgodilo, in očitno imela prav. Za njo so se pozneje namreč javno izpostavile še nekatere znane ameriške športnice."To je primer športne industrije, v kateri so vsa pravila v večini še vedno narejena za moške. Če mislijo, da sem zdaj vredna toliko manj, potem OK. To lahko sprejmem, a tiho ob tem ne bom in ne smem biti. Želela sem postaviti nove standarde. Če jaz, ena od najbolj znanih Nikovih atletinj, ne morem doseči tega, potem ne vem, kdo bo? Ne gre samo za nosečnost, ampak za pravice žensk," je med drugim zapisala in poskrbela, da so se pri Niku odzvali na kritike, ob tem pa obljubili, da bodo sprejeli nova pravila, ki bodo atletinjam v takšnem položaju veliko bolj naklonjena.