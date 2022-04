Slovita Američanka napovedala slovo

Kariera izjemne ameriške sprinterke Allyson Felix se je raztezala čez tri različna desetletja. Letos bo tekmovala zgolj še zato, da se pokloni športu, ki ji je prinesel toliko veselja, je zapisala na Instagramu.

"Teku sem dala vse, kar sem imela na razpolago. Prvič v življenju nisem prepričana, ali lahko temu športu še kaj ponudim. Rada bi se poslovila na tekmovališčih in se s tem zahvalila športu in ljudem, ki so me oblikovali v tekmovalko, ki si bo vedno želela še tisti zadnji tek," je dodala.

Na olimpijskih igrah je prvič nastopila leta 2004 v Atenah. Na skupno petih OI se je podpisala pod sedem zlatih, tri srebrne in eno bronasto kolajno. V ženski konkurenci nobena atletinja ni osvojila več odličij, v absolutni konkurenci pa je večkrat medaljo okoli vratu nadel le pokojni finski tekač Paavo Nurmi (12).