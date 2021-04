Olimpijske igre v Tokiu zadnje za ameriško šprinterko

Slovita ameriška atletinja Allyson Felix je na virtualni novinarski konferenci olimpijskega in paraolimpijskega komiteja ZDA dejala, da bodo letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu zadnje v njeni bogati karieri. Petintridesetletna Kalifornijčanka je doslej nastopila na štirih OI in osvojila šest kolajn najbolj žlahtnega leska.

Na zadnjih treh olimpijskih igrah v Pekingu 2008, Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 je zlato osvojila v štafetnih tekih na 4 x 100 metrov in 4 x 400 metrov, edino posamično zmago je dosegla v Veliki Britaniji v teku na 200 metrov. V svoji zbirki ima tudi tri odličja srebrnega leska z OI v Atenah v Grčiji 2004 in na Kitajskem v teku na 200 metrov ter iz Brazilije na 400 metrov.

Felixova bo svoj peti nastop nastop na letošnjih olimpijskih igrah v deželi vzhajajočega sonca najprej morala potrditi na izjemno krutih ameriških kvalifikacijah, ki bodo junija v Eugenu. Na atletskem mitingu v ameriški zvezni državi Oregon namerava nastopiti v tekih na 200 in 400 metrov.

O koncu kariere ne razmišlja

Američanka je dejala, da bo po Tokiu končala svoj olimpijski opus, o koncu kariere pa kljub svojim letom še ne razmišlja. Po lanski prestavitvi olimpijskih iger je zavoljo vseh zdravstvenih in varnostnih ukrepov pri zajezitvi novega koronavirusa v pripravljalnem obdobju veliko eksperimentirala, pod vodstvom trenerja Bobbyja Kerseeja pa je intenzivno vadila v svoji soseski.

"To je bila res nora izkušnja. V minulih letih sem v bližini svojega doma le sproščeno tekala, v zadnjem letu pa sem okoliške ulice in bližnjo plažo spremenila v prave poligone za sprinte," je dejala 35-letna nosilka devetih olimpijskih odličij.

Še bolj impozantna je bera njenih kolajn na svetovnih prvenstvih. V Helsinkih 2005, Osaki 2007, Berlinu 2009, Daeguju 2011, Pekingu 2015, Londonu 2017 in Dohi 2019 je na posamičnih preizkušnjah na 200 in 400 metrov ter štafetnih tekih na 4 x 100 in 4 x 400 metrov osvojila kar 18 odličij, od tega 13 zlatega, tri srebrnega in dva bronastega leska.

Preberite še: