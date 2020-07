Tina Šutej ostaja najboljša na svetu

Na igrah navdiha je v šestih državah, v ZDA in v Evropi, v slabih dveh urah na sedmih stadionih nastopilo 28 atletinj in atletov iz 12 držav, ki so skupaj osvojili 27 olimpijskih medalj in 56 na svetovnih prvenstvih.

Starti v tekih so bili istočasni na različnih stadionih, ameriška legenda Allyson Felix je edina zmagala dvakrat, na 150 m in v štafeti.

Na 150 m je s 16,81 sekunde najhitreje v cilj prišla Felixova, s šestimi zlatimi medaljami na OI in 13 na SP najuspešnejša v atletiki doslej, sledili sta olimpijska zmagovalka na 400 m Bahamka Shaunae Miller-Uibo (17,15) in Švicarka Mujinga Kambundji (17,28).

Felixova je bila prav v zadnji disciplini tudi v zmagoviti ameriški štafeti 3 X 100 m in v zadnji predaji prišla do 32,25 sekunde, druga je bila presenetljivo Švica (32,50), šele tretja Nizozemska (32,94) z Dafne Schippers, dvakratno svetovno in štirikratno evropsko prvakinjo.

Na 200 m pa je prišlo do zapleta. Američanu Noahu Lyesu, ki je dvakratni svetovni prvak, so namerili neverjetnih 18,90 sekunde, ob močnem vetru v prsi (-3,7 m/s). To bi bil krepko izboljšan svetovni rekord velikega Usaina Bolta (19,19). Izkazalo se je, da so ameriški organizatorji za Lyesa najverjetneje pripravili progo za 200 jardov, kar je 182,88 m. Tako je zmagal Francoz Christophe Lemaitre (20,65), drugi je bil Nizozemec Churandy Martina (20,81).

Noah Lyles Foto: Reuters

Tekmovanje so začeli s skokom s palico, prvi na celotni tekmi je končal Francoz Valentin Lavillenie, brez odličij na velikih članskih temah. Mlajši brat nekdanjega olimpijskega zmagovalca in svetovnega rekorderja Renauda Lavillenieja ni preskočil začetne višine 5,35 m. Slednje presenetljivo ni uspelo niti grški olimpijski zmagovalki Katerini Stefanidi, ki je končala brez izida na 4,46 m le nekaj trenutkov pozneje.

V konkurenci sta ostala po dva tekmovalca in tekmovalki, Švedinja Angelica Bengtsson je končala na 4,46 m, Morrisovi pa ni uspelo prek letvice na 4,76 m. Dvakratni svetovni prvak Sam Kendricks iz ZDA, je zmagal s 5,81 m, drugi je bil Poljak Piotr Lisek, srebrn in dvakrat bronast na SP, s 5,66 m.

Atleti so tekli še na 100 jardov, na 91,44 m, kar je bil tudi edini tek na enem samem prizorišču, v Bradentonu. Troboj je dobil Kanadčan Andre de Grasse (9,68) pred Francozom Jimmyjem Vicautom (9,72) in Jamajčanom Omarjem McLeodom (9,87).

V troskoku je slavil Pedro Pablo Pichardo Peralta iz Portugalske (17,40 m), dvakrat srebrn na SP, na 300 m ovire pa je bila najboljša Američanka Georganne Moline (39,08) pred evropsko prvakinjo Leo Sprunger iz Švice (3,25).

Allyson Felix Foto: Getty Images

Svetovna atletika je prvo tovrstno tekmo v osmih disciplinah pripravila ob odpovedih vseh velikih atletskih članskih tekem v tem letu zaradi pandemije novega koronavirusa in velikih omejitvah potovanj in redkih letalskih povezav.

Organizatorji so z dve minutnim zamikom pripravili tudi neposredni televizijski prenos, zagotovili so tudi sinhronizirano in s tem sočasni začetek tekov z merjenjem vetra. A vremenske razmere med prizorišči so bile zelo različne, temperatura je denimo med prizorišči nihala med 18 in 33 stopinjami Celzija, tudi hitrost vetra je bila zelo različna.

Tekmovali so namreč na sedmih stadionih, središče je bil Lezigrund v Zürichu, od koder so usklajevali tudi merilne naprave, ter francoski Aubiere, Bradenton in Walnut v ZDA, švedski Karlstad, Lizbona na Portugalskem ter Arnheim na Nizozemskem.