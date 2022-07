Felixova se po 19. kolajni na SP poslavlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legenda ameriške atletike Allyson Felix je po svoji zadnji veliki tekmi, na kateri je osvojila rekordno 19. kolajno na svetovnih prvenstvih, pred domačimi navijači v Eugenu končala blestečo kariero. "To je bil večer, ki ga bom za vedno nosila v srcu," je dejala 36-letna atletinja po uspehu.

Ameriška štafeta je v petek po lokalnem času izgubila zlato kolajno v zadnjih 100 metrih mešane tekme 4x400 m in morala priznati poraz zmagovitima Dominikanski republiki in Nizozemski. Čeprav je Felixova merila na zlato, je bila vesela tudi bronaste kolajne.

Foto: Guliverimage Sedemkratna olimpijska prvakinja je na svojem desetem svetovnem prvenstvu; prvič je nastopila leta 2003 v Parizu kot 17-letnica, osvojila rekordno kolajno. Z 19 medaljami, od tega 13 zlatimi, je najuspešnejšega atletinja v zgodovini SP. Zmage je osvojila na 200 in 400 m ter s štafetami 4x100, 4x400 in 4x400 mešano.

"Bilo je zelo posebno, da sem lahko odtekla svojo zadnjo tekmo pred domačimi navijači. Bilo je tako 'kul'," je dejala Felixova po nastopu: "Moja hči Cammy je bila na tribunah. To je bil večer, ki ga bom cenila za vedno."

"Vem, da je napočil pravi čas za slovo. Imam polno lepih spominov. S koncem sem se že pred časom pomirila, vedno bom hvaležna športu za vse, kar mi je dal," je dodala.

Ali je bila to res njena zadnja tekma, ni povsem jasno, verjetno si bo omislila poslovilni nastop na kakšnem manjšem mitingu v domači zvezni državi Kaliforniji.

Foto: Getty Images Kakor koli že, na SP v ZDA se je Felixova poslovila kot ena izmed največjih tega športa. Kot 13-kratna svetovna prvakinja, sedemkratna olimpijska in s skupno 30 kolajnami z največjih tekmovanj, SP in OI, brez dvoma sodi v družbo Usaina Bolta, Carla Lewisa, Jesseja Owensa, Michaela Johnsona in podobnih.

Njenih 19 kolajn na SP je absolutni rekord, na večni lestvici ji na drugem mestu sledi Bolt s 14 kolajnami.