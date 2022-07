Prve zlate medalje na SP v Peru, na Japonsko in Dominikansko republiko

Kimberly Garcia Leon iz Peruja in Japonec Toshikazu Yamanishi, oba v hoji na 20 m, ter mešana štafeta Dominikanske republike na 4 X 400 m so osvojili prve tri zlate medalje na svetovnem prvenstvu v atletiki v Eugenu v ZDA. Američanka Allyson Felix je z bronom v štafeti osvojila rekordno devetnajsto medaljo na SP.

V nobenem od teh treh zaključnih obračunih uvodnega dne SP ni bilo slovenskega zastopstva. Izmed desetih predstavnikov je prva nastopila Tina Šutej in si zagotovila finale, čeprav je v kvalifikacijah preskočila le 4,35 m.

Ob koncu prvega tekmovalnega dne je bil prvi od petih štafetnih nastopov na SP. Dominikanska republika je dolgo vodila. V ciljni ravnini zadnje predaje je Fiordalizo Cofil najprej prehitela Američanka Kennedy Simon in poskrbela za navdušenje gledalcev.

Ko je že kazalo, da bodo ZDA v tretji disciplini osvojile prvo zlato, pa je nepopustljiva Cofilova v zadnjih metrih zagotovila, da so se z njo po zmagovitem času 3:09,82 zlata veselili še Lidio Andres Feliz, Marileidy Paulino in Alexander Ogando. To je drugi najboljši čas v zgodovini, svetovni rekord (3:09,34) so ZDA postavile za zlato na prejšnjem SP v Dohi leta 2019.

Femke Bol je z izjemnim finišem poskrbela za popoln preobrat in srebro Nizozemske. V prvih predajah so pred njo tekli Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver in Tony Van Diepen za 3:09,90, gostitelji prvenstva bo bili namreč tretji s 3:10,16.

V drugi predaji ZDA je bila Allyson Felix za njeno devetnajsto medaljo na SP in je s tem povečala rekordno bero v zgodovini med vsemi. Na zmagovalnih stopničkah je bila na osmih SP in je za eno prvenstvo izboljšala rekord, ki ga je pred tem delila s Kenijcem Ezekielom Kemboijem. Razmak med prvo in zadnjo medaljo pa je sedaj 17 let, prej je bil 16, imel pa ga je v lasti Španec Jesus Angel Garcia v hoji (1993-2009).

Prvo zlato na prvem atletskem SP na tleh ZDA si je priborila Kimberly Garcia Leon. Za prvo odličje za Peru v zgodovini SP je bila v hoji najboljša z državnim rekordom 1:26:58. Druga je bila Poljakinja Katarzyna Zdzieblo (1:27:31), tretja pa Kitajka Qieyang Shijie (1:27:56).

Foto: Reuters

Branilka naslova Liu Hong iz Kitajske je bila peta in ji ni uspelo, da bi kot prva v zgodovini v hoji osvojila štiri zlate medalje na SP. Španka Maria Perez, druga na svetovni lestvici in evropska rekorderka, je bila na trinajstem kilometru diskvalificirana.

Nekaj zatem so se na 20 km v hoji podali še atleti, Toshikazu Yamanishi je z 1:19,07 ubranil naslov prvaka. V izjemnem zaključnem delu je ugnal rojaka Kokija Ikedo (1:19,14), bron je pripadel Perseusu Karlstromu iz Švedske (1:19,18).