Legendarni Američanki 12. zlato in še svetovni rekord! Jamajška zvezdnica zlata osmič.

V nedeljo smo na atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi videli prvi slovenski finalni nastop. Tina Šutej je v skoku s palico pristala na 13. mestu. Dobili smo še nekaj novih svetovnih prvakov in prvakinj. Shelly Ann Fraser Price z Jamajke je upravičila vlogo favoritinje teka na 100 metrov in osvojila osmo zlato medaljo v zgodovini tekmovanj. V troskoku je do novega naslova prišel Američan Christian Taylor. Še 12. zlato medaljo na svetovnih prvenstvih je osvojila njegova rojakinja Allyson Felix, ki je ameriški mešani štafeti 4x400 metrov pomagala do novega svetovnega rekorda.

Po najhitrejšem moškem smo v nedeljo dobili tudi najhitrejšo žensko na svetu. Sploh po odličnem polfinalu, v katerem so kar tri atletinje tekle pod 10,90, je bil ženski finale teka na 100 metrov težko pričakovan in zdelo se je, da prva favoritinja Shelly Ann Fraser Pryce ne bo imela lahkega dela.

Ko je počila štartna pištola, dvomov ni bilo več. Jamajška zvezdnica, ki pozornost zbuja tudi z zanimivimi pričeskami, je vodila od prvega do zadnjega metra in prepričljivo zmagala z najboljšim letošnjim izidom na svetu 10,71. Britanko Dino Asher Smith, ki je z 10,83 postavila nov državni rekord, je prehitela za 12 stotink.

Američan Christian Taylor je premagal rojaka Willa Clayja in osvojil četrti naslov svetovnega prvaka v troskoku. Foto: Reuters

Obračun Američanov ni prinesel svetovnega rekorda

Prvi vrhunec dneva je bil finale moškega troskoka, v katerem smo se v obračunu dveh Američanov Christiana Taylorja in Willa Clayja, ki je letos skočil 18,14 metra daleč, pred finalom spogledovali celo s svetovnim rekordom (18,29 metra). Ta je od leta 1995 v lasti legendarnega Britanca Jonathana Edwardsa.

Nove rekordne znamke nismo dočakali, je pa Taylor s skokom, dolgim 17,92 metra, prišel še do četrtega naslova svetovnega prvaka po letih 2011, 2015 in 2017. S tem je le utrdil status enega najboljših v troskoku v zgodovini, saj se lahko pohvali še z naslovoma z zadnjih dveh olimpijskih iger.

Ameriška mešana štafeta 4x400 metrov, v kateri so tekli Wilbert London, Courtney Okolo, Michael Cherry in Allyson Felix, je postavila nov svetovni rekord. Foto: Getty Images

Še 12. zlata medalja za Allyson Feliyx in tudi svetovni rekord

V disciplini mešanih štafet 4x400 metrov, ki jo v Katarju prvič spremljamo na velikih tekmovanjih, so Američani zmagali in popravili svetovni rekord, ki so ga dosegli že v soboto. V cilj so pritekli v času 3:09,34 in tako za več kot tri sekunde premaknili manj kot 24 ur star mejnik. Za Američane so tekli Wilbert London, Courtney Okolo, Michael Cherry in tudi Allyson Felix, ki je tako prišla še do 12. zlate medalje s svetovnih prvenstev.

Tina Šutej je 450 centimetrov preskočila v prvem poizkusu, na 470 centimetrih pa končala tekmovanje. Foto: Reuters

Tina Šutej obstala na drugi višini

Dočakali smo tudi prvi finalni slovenski nastop. Tina Šutej je tekmovanje v skoku s palico končala na 13. mestu. Prvo višino 450 centimetrov je preskočila v prvem poizkusu, na naslednji višini 470 centimetrov pa trikrat podrla letvico in se poslovila od sanj od višje uvrstitve.

Zmagala je Rusinja Anželika Sidorova, ki zaradi kazni ruskim športnikom nastopa pod neodvisno zastavo. Po evropskem naslovu iz leta 2014 je tako osvojila še naslov svetovne prvakinje, do njega pa prišla z zadnjim skokom na prvenstvu, 495 centimetrov je namreč preskočila v zadnji seriji.

Finalni nastop Tine Šutej v sliki:

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Končne odločitve, 3. dan:

Moški:

Troskok:

1. Christian Taylor (ZDA) 17,92 m

2. Will Claye (ZDA) 17,74 m

3. Huguhes Fabrice Zango (Bur) 17,66 m

Ženske:

100 m:

1. Shelly Ann Fraser Pryce (Jam) 10,71

2. Dina Asher-Smith (VBr) 10,83

3. Marie Josee Ta Lou (Civ) 10,90



Skok s palico:

1. Anželika Sidorova 495 cm

2. Sandi Morris (ZDA) 490 cm

3. Katerina Stefanidi (Grč) 485 cm

...

13. Tina Šutej (Slo) 450 cm



20 km hoja:

Mešano:

Štafeta 4 x 400 m:

1. ZDA 3:09,34 *svetovni rekord

2. Jamajka 3:11,78

3. Bahrain 3:11,82

O letošnjem atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi:

Prizorišče:

Slovenska reprezentanca:

Zvezdniki: